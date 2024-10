Gazdasági programot hirdetett Orbán Viktor Esztergomban + videó

Megosztás itt:

Mi összeraktuk azt az akciótervet, az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak fogunk új lendületet adni.

- erről is beszélt a miniszterelnök múlt hét pénteken a Kossuth Rádióban. A magyar gazdaság a hétvégi, kihelyezett frakcióülésen is központi téma volt - erről már a Magyar Nemzet írt.

A lap szerint Orbán Viktor hangsúlyozta, ha hazánk sikeres akar lenni, akkor gazdaságilag semlegesnek kell lennie. Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű.

A kormányfő arról is beszélt, a gazdasági semlegesség politikájával a magyar gazdaság növekedési ütemét a három és hat százalék közötti sávba tudják emelni, és az új gazdaságpolitika már 2025-től erősebb növekedési pályára fogja vinni a magyar gazdaságot.

A miniszterelnök azt is hozzátette: új egyezséget szeretnének kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló, béremelési programról. Ezzel az egyezséggel előre kiszámítható módon fogják elérni a közeljövőben az ezer eurós minimálbért és az egymilliós átlagbért.

Orbán Viktor úgy összegzett: három ponton avatkoznak a magyar gazdaságba: egymilliós jövedelem és munkáshitel, Demján Sándor-program és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak, illetve megfizethető lakhatás.

A megfizethető lakhatás elérése a kormány következő két évének az egyik kiemelt programja - erről pedig még október elején beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely akkor azt mondta: kollégiumi férőhelyeket hoznak létre, és segítik a fiatalok lakhatási helyzetét, emellett pedig megvizsgálják a lakbér-szabályozásra vonatkozó gyakorlatokat is.

A Magyar Nemzet arról is írt, a kihelyezett frakcióülésen a miniszterelnök az aktuális politikai helyzetről is beszélt: azt mondta, Brüsszelben semmi nem változott, nem adták fel a célt, hogy Magyarországra is ráerőltessék a migránsokat, és hazánkat is beállítsák a háború kritikátlan támogatói közé.

A Híradóban Lentner Csaba közgazdászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát kérdeztük a témáról.