Gazdasági pajzs a veszélyes időkben: Szijjártó Péter hárompilléres stratégiája a stabilitásért – munka, beruházás, adócsökkentés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ózdon jelentette be: a kormány az elért eredmények, különösen a teljes foglalkoztatottság megőrzése érdekében határozottan fenntartja a gazdasági stabilitást garantáló stratégiáját. Ez a stratégia három pillérre épül: munkahelyteremtés, beruházásösztönzés és adócsökkentés. A miniszter a liechtensteini Neutrik Hungary Kft. 3,7 milliárd forintos beruházásának átadásán beszélt a stratégiáról, amelyet az állam 1,4 milliárd forinttal támogatott, ezzel 260 új munkahely létrejöttét segítve elő a térségben.
Ózdi siker: így lesz a lezárásból beruházás
A liechtensteini elektronikai óriás beruházása több szempontból is a kormányzati stratégia erejét igazolja. A Neutrik a Johnson Electric nemrég bezárt ózdi üzemének helyére települt be, felújította, energiatakarékossá tette a gyártócsarnokot, és átvette az előd cég korábbi dolgozóinak egy részét is. Ez a lépés nem csak 260 új munkahelyet teremt, de a vidéki felzárkóztatás sikerét is jelzi.
A miniszter emlékeztetett: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése megduplázódott az elmúlt évtizedben, 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt. A munkanélküliség is hét százalék környékére csökkent a korábbi tíz százalék feletti sávból.
„A legfontosabb eredményünk az, hogy ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy aki akar, az tud is dolgozni. Az elmúlt tizenöt esztendőben egymillióval nőtt a munkahelyek száma Magyarországon” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Fizikai és gazdasági biztonság: az adóemelés helyett a béke
A miniszter kiemelte: a magyar gazdasági növekedés fenntartása a mai veszélyes időkben három biztonsági lábon áll.
Fizikai Biztonság: A kormány kitart a béke mellett, és elutasít minden olyan kezdeményezést, amely az ukrajnai háború meghosszabbítását eredményezné, hiszen Magyarország elszenvedi annak súlyos negatív hatásait.
Energiaellátási Biztonság: Szijjártó Péter sérelmezte, hogy sokan politikai-ideológiai köntösbe bújtatják az energiaellátás kérdését. A kormány ezért folyamatosan újabb energiaforrásokat von be, megbecsüli és fenntartja a meglévőket.
Gazdasági Biztonság: Ehhez újabb és újabb beruházásokra van szükség az eddigi eredmények megóvásához.
A miniszter egyértelműen kijelentette, hogy a kormány nem fog letérni a munkahelyteremtés és adócsökkentés útjáról. „Az adóemelések mindig bajt, problémát hoznak, s az adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és veszélyeztetik az ország versenyképességét is” – figyelmeztetett. A kormány célja továbbra is a magyar gazdaság megerősítése, hiszen minél több munkahelyet teremtenek és védenek meg, annál erősebb lesz az ország.
Forrás: MTI
Fotó: MTI