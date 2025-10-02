Gazdasági pajzs a veszélyes időkben: Szijjártó Péter hárompilléres stratégiája a stabilitásért – munka, beruházás, adócsökkentés

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ózdon jelentette be: a kormány az elért eredmények, különösen a teljes foglalkoztatottság megőrzése érdekében határozottan fenntartja a gazdasági stabilitást garantáló stratégiáját. Ez a stratégia három pillérre épül: munkahelyteremtés, beruházásösztönzés és adócsökkentés. A miniszter a liechtensteini Neutrik Hungary Kft. 3,7 milliárd forintos beruházásának átadásán beszélt a stratégiáról, amelyet az állam 1,4 milliárd forinttal támogatott, ezzel 260 új munkahely létrejöttét segítve elő a térségben.

Ózdi siker: így lesz a lezárásból beruházás

A liechtensteini elektronikai óriás beruházása több szempontból is a kormányzati stratégia erejét igazolja. A Neutrik a Johnson Electric nemrég bezárt ózdi üzemének helyére települt be, felújította, energiatakarékossá tette a gyártócsarnokot, és átvette az előd cég korábbi dolgozóinak egy részét is. Ez a lépés nem csak 260 új munkahelyet teremt, de a vidéki felzárkóztatás sikerét is jelzi.

A miniszter emlékeztetett: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése megduplázódott az elmúlt évtizedben, 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt. A munkanélküliség is hét százalék környékére csökkent a korábbi tíz százalék feletti sávból.

„A legfontosabb eredményünk az, hogy ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy aki akar, az tud is dolgozni. Az elmúlt tizenöt esztendőben egymillióval nőtt a munkahelyek száma Magyarországon” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Fizikai és gazdasági biztonság: az adóemelés helyett a béke

A miniszter kiemelte: a magyar gazdasági növekedés fenntartása a mai veszélyes időkben három biztonsági lábon áll.

Fizikai Biztonság: A kormány kitart a béke mellett, és elutasít minden olyan kezdeményezést, amely az ukrajnai háború meghosszabbítását eredményezné, hiszen Magyarország elszenvedi annak súlyos negatív hatásait.

Energiaellátási Biztonság: Szijjártó Péter sérelmezte, hogy sokan politikai-ideológiai köntösbe bújtatják az energiaellátás kérdését. A kormány ezért folyamatosan újabb energiaforrásokat von be, megbecsüli és fenntartja a meglévőket.

Gazdasági Biztonság: Ehhez újabb és újabb beruházásokra van szükség az eddigi eredmények megóvásához.

A miniszter egyértelműen kijelentette, hogy a kormány nem fog letérni a munkahelyteremtés és adócsökkentés útjáról. „Az adóemelések mindig bajt, problémát hoznak, s az adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és veszélyeztetik az ország versenyképességét is” – figyelmeztetett. A kormány célja továbbra is a magyar gazdaság megerősítése, hiszen minél több munkahelyet teremtenek és védenek meg, annál erősebb lesz az ország.

Forrás: MTI

Fotó: MTI