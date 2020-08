Fülöp Attila: Több pénz jut a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására

22 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4768-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 605 fő, 3529-en már meggyógyultak. Több humánvizsgálatra és tesztre van szükség ahhoz, hogy biztosan kijelenthető legyen: az orosz vakcina működik – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában az ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre közölte: a magyar koronavírus elleni gyógyszerfejlesztés jól áll, várhatóan 2021 végén kezdődhetnek el az állatkísérletek utáni humánvizsgálatok. Alaptalanul nevezett korrupciógyanúsnak több Tarlós István hivatali ideje alatt megvalósított projektet Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes - írja a Magyar Nemzet. A folyamatos bekiabálások miatt botrányba fulladt a testületi ülés Gödön. A képviselő-testület újabb fegyelmi eljárást szavazott meg a momentumos polgármester ellen, amelynek értelmében továbbra sem láthatja el polgármesteri munkáját. Időközi választás kiírásáért gyűjt aláírásokat a Mi Hazánk Mozgalom Gödön – mondta a párt elnökhelyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Dúró Dóra közölte: az önkormányzati választásokat követően több városban felbomlott az ellenzéki szövetség, többek között Gödön, ahol jelenleg politikai szappanopera zajlik. Több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut jövőre a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására - közölte Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. Magyarországon nem állt le a filmes élet a koronavírus-járvány miatt, az elmúlt hónapokban is azon dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak - mondta Káel Csaba a budapesti Origo Filmstúdióban. Folyamatosan nő a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megfordulók száma, júliusban már 300 ezren utaztak repülővel, augusztusban várhatóan ennél is többen fognak - közölte a Budapest Airport kommunikációs vezetője. Magyarország már nem „biztonsági potyautasa” az Észak-Atlanti Szövetségnek, hanem a 2016-ban indított honvédelmi- és haderőfejlesztési programnak köszönhetően kiszámítható, vállalásait pontosan teljesítő NATO-tagország - írta a Magyar Nemzet. Több mint kétszáz embercsempészt fogtak el idén eddig Magyarországon, míg tavaly egész évben százötvenet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: az embercsempészek - többnyire külföldi állampolgárok - tevékenysége egyre kiterjedtebb. Jellemző rájuk az is, hogy általában maguk is migránsok - például szírek vagy afgánok -, akik később bekapcsolódtak az embercsempészésbe. A Franciaországból Angliába igyekvő migránsokkal szembeni szigorúbb fellépésről egyeztetett Párizs és London küldötte. A felek egyetértettek abban, hogy indokolt esetben le kell zárni a két ország közötti tengeri szorost, a La Manche csatornát. Az uniós helyreállítási alap nyújtotta lehetőséget kihasználva alagúttal kötné össze Szicíliát és az olasz szárazföldet az olasz kormány a régóta tervezett, de soha meg nem valósuló híd helyett. Több mint ezer embert vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok a tüntetések során, a biztonsági erők és a tiltakozók közötti összecsapásokban 51 tüntető és 14 rendőr megsérült - közölte a minszki belügyminisztérium. Visszautasította a fehérorosz kormány azokat a külföldi bírálatokat, amelyeket azért kapott, mert a hatóságok erőszakot alkalmaztak a feltételezett elnökválasztási csalások miatt tiltakozókkal szemben. A világon 20,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 740 276, a gyógyultaké pedig 12,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában az elmúlt 24 órában 235 új fertőzöttet regisztráltak, míg a múlt héten a négyszázat is elérte a napi új fertőzöttek száma. Romániában újabb 1415 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi napon, ezzel meghaladta a 65 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Aggasztónak nevezte a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedését Jens Spahn német egészségügyi miniszter a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak adott interjújában. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli helyzet szeptember 11-ig történő meghosszabbításáról döntött az örmény kormány. Az Egyesült Államokban több mint 52 ezer új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak. Ezzel az országban a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma 5,11 millióra, az elhunytak száma több mint 164 ezerre emelkedett. A Covid-19 elleni orosz védőoltás első adagjait két héten belül le fogják gyártani, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Több mint százhúszan meghaltak civilek és az őket lefegyverezni próbáló katonák összecsapásaiban az utóbbi napokban Dél-Szudánban. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász állásaira. Két magas rangú iraki katonatisztet ölt meg egy drón az iraki kurd autonóm területen. Az iraki hadsereg elítélte „a drón által végrehajtott nyilvánvaló török agressziót”. Hongkong felfüggeszti kiadatási egyezményét Németországgal és Franciaországgal - jelentette be a különleges közigazgatási státuszú város vezetése. Halálos tömegverekedés tört ki az indiai Bengaluruban egy mohamedes Facebook-bejegyzés miatt. Két ember meghalt és 60 rendőr megsérült, amikor a feldühödött tömeg megtámadott egy rendőrőrsöt. 148 illegális bevándorlót talált furgonokba zsúfolva az észak-macedóniai rendőrség két akció során. Álházasság útján migránsokat Európába csempésző bűnözői csoportot számoltak fel Spanyolországban. Mauritiuson szivattyúzással sikerült megállítani az üzemanyag szivárgását a zátonyra futott japán teherhajóból. A hatóságok ökológiai vészhelyzetet hirdetettek, mert mintegy ezer tonna gázolaj ömlött a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve a környezetet. Kisiklott egy vonat Skóciában, sérültekről vagy halottakról egyelőre nincs hír, Nicola Sturgeon skót kormányfő a Twitter közösségi portálon azt írta, rendkívül súlyos baleset történt. Zivatarveszély miatt a fél országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Muzeális értékű kelta kést találtak egy férfinél a rendőrök Szolnokon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingyenes számlázóprogrammal és mobilapplikációval segíti a vállalkozásokat - közölte az adóhatóság. Kozák Luca egyéni csúccsal harmadik helyen végzett női 100 méter gáton a finnországi Paavo Nurmi Játékok elnevezésű atlétikai versenyen. Három és fél évvel visszavonulása után újra rajthoz áll Vajda Attila olimpiai bajnok kenus - közölte a delmagyar.hu. A járványhelyzet miatt nem rendezik meg idén a Párizs Maratont.