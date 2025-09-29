Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

2025. szeptember 29., hétfő 09:46 | Világgazdaság

A már működő atomerőműveket szívesebben finanszírozzák a bankok a még épülőknél, mert az utóbbiak költségeinek még nincsenek benchmarkjai, a kockázataik pedig nagyobbak – mondta a Paks II. Zrt. vezérigazgatója az Atomenergetikai Világhét egyik panelbeszélgetésén. Jákli Gergelyt a kibocsátáscsökkentés kapcsán is kérdezték a paksi beruházásról.

  • Friss információkat árultak el Paks II.-ről

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői. Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját a Zöldenergia egy zöld bolygóért című panelbeszélgetésben kérdezték, elsőként a felépítendő két paksi atomblokk szerepéről a magyarországi kibocsátáscsökkentésben.

A paksi projekt felgyorsításakor az egyensúlyt is meg kell találni

,,A világon talán az Európai Unió környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentési szabályai a legszigorúbbak, és szerintem ez így is van jól" – mondta Jákli Gergely. Azonban, mint rámutatott, a megvalósítás gyakorlatát nézve bonyolultabb a helyzet. „Én egy atomerőmű építéséért felelek, és azt látom, hogy a folyamat

  • több adminisztrációt,
  • több papírmunkát
  • és több időt

igényel.” Ez és a különböző követelményeknek való megfelelés hatalmas kihívás a projekt menedzselése szempontjából.

Mit tehetünk a kisebb karbonkibocsátásért? Magyarország kis ország, nincsenek például saját energiahordozói vagy (az importot segítő) tengerpartjai. De vannak tudósai, partnerségei, a projekt felelősei együttműködnek a szabályozó hatóságokkal, ami összességében gördülékeny és felelősségteljes folyamatokat eredményez. 

,,Az atomerőmű építése során meg kell találnunk az egyensúlyt a jogi elvárások, a fenntarthatóság és az építkezés felgyorsítása között" – közölte Jákli Gergely. E téren nagy lehetőséget kínál az atomerőmű-építési tapasztalatok megosztása is.

Kezelhetővé kell tenni az épülő atomerőművek kockázatait

Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a pénzintézet hozzáállása az atomiparhoz – válaszolt Jákli Gergely arra a kérdésére, hogy tapasztalatai szerint hogyan jut forráshoz a nukleáris szektor. Úgy látja, hogy a zöldátmenet segített abban, hogy a finanszírozás érdeklődése a megújulók mellett ráterelődjön az atomerőművekre is. „A bankok már figyelik, hogy mit csinálunk. A legnagyobbak, például a Goldman Sachs, vagy a JPMorgan, de még az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket készít a nukleáris szektornak” – emlékeztetett.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: Világgazdaság

 

További híreink

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Hornyák Zsolt elemezte a Puskás Akadémia válságát és beszólt Bognár Györgynek

Kora reggel máris megbénult a forgalom, brutális karambolok történtek a magyar utakon

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit és élre állt a Serie A-ban

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Nacsa Lőrinc: Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
3
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

 Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára „családi adóforradalomról” beszélt Miskolcon, a IX. CÖF Klub rendezvényén. Kiemelte, a magyar kormány világviszonylatban is egyedülálló, átfogó támogatási rendszert épített ki. A legfőbb hír: október 1-jétől új korszak kezdődik, mivel a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól, ami negyedmillió nőt érint. A kormány célja, hogy 2029-re már egymillió két- vagy többgyermekes édesanya váljon adómentessé.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!