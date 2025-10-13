Keresés

Forradalmi újítás jön: a kormány még egyszerűbbé teszi a 3%-os Otthon Start hitelt

2025. október 13., hétfő 19:30
kormány hitel építőipar lakásvásárlás családtámogatás Koncz Zsófia Otthon Start Panyi Miklós

Óriási népszerűségnek örvend a 3%-os Otthon Start hitel, a kormány pedig újabb könnyítésekkel teszi még vonzóbbá: hamarosan a testvérek is lehetnek adóstársak, és már a kivitelezés megkezdésekor lehet szerződni. A cél, hogy a magyar családok minél egyszerűbben juthassanak saját otthonhoz.

  • Forradalmi újítás jön: a kormány még egyszerűbbé teszi a 3%-os Otthon Start hitelt

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

 Jelentősen, 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek országosan szeptemberben, az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex adataiból. Az ingatlan.com hétfői közleménye szerint ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa.
