Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

"Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat"

- fogalmazott a miniszterelnök.

Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy "jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább".

"Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelt az időseknek!" - mondta Orbán Viktor.

MTI