2025. 11. 13. Csütörtök
Gazdaság

Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát

2025. november 13., csütörtök 10:43 | MTI
kormány nyugdíj Orbán Viktor

A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

  • Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

"Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat"

- fogalmazott a miniszterelnök.

Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy "jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább".

"Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelt az időseknek!" - mondta Orbán Viktor.

 MTI

 

 

Tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a középkorú férfival szemben, aki szexuálisan közeledett a saját leánygyermekéhez.
 A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1-10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét - jelentette az MTI-nek küldött közleményében a posta.

