Fordulat a budapesti lakáspiacon: véget érhet a drasztikus drágulás

Magyarország Közép-Európával együtt a növekedés motorjává vált a kontinensen, amiben nagyon nagy szerepet játszottak a vidéki városok - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 50 település vesz részt a kormány új gazdaságfejlesztési programjának első ütemében - közölte Pintér Sándor belügyminiszter. Valótlanságok hangzanak el Karácsony Gergely kampányában - ezt mondta Tarlós István a Civil Összefogás Fórum által rendezett fórumon. A főpolgármester szerint Zugló polgármestere nem mondott igazat a többi között a parkolás ügyében, a fővárosi patkányirtás, vagy a Pillangó-parki fakivágások ügyében sem. A Fidesz szerint Gyurcsány és a szocialisták mindig csak elvették az iskoláktól és a szülőktől is a pénzt, évről-évre drágították az iskolakezdést, és a megszorításokkal is több terhet tettek a szülőkre. Rákosmente fejlesztésének továbbvitelét ígéri a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Horváth Tamás. Több tízezer forintot takarítanak meg a családok azzal, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig ingyenessé váltak a tankönyvek - mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Ha győztes, gyarapodó jövőt szeretnénk építeni Magyarországnak, azt azzal kell kezdeni, hogy bemutatjuk a diákoknak a magyarság történetének ilyen szakaszait, nagy teljesítményeit - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. A kormány felsőoktatást érintő tervei megtalálhatók a kormányzati honlapon elérhető felsőoktatási stratégiában, amelyben egyetemi összevonások, intézményi bezárások nem szerepelnek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tanévkezdő szentmisét mutatott be a budapesti Szent István-bazilika előtti téren több ezer, katolikus iskolában tanuló diáknak. Harmadik alkalommal lesz Budapesten demográfiai csúcs, ahol politikusok, tudósok, egyházi képviselők és közszereplők tartanak előadásokat a demográfiai kihívásokról - ezt a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár jelentette be. Novák Katalin közölte, a rendezvény célja, hogy napirenden tartsák korunk egyik legnagyobb kihívását, a demográfiai kérdést, mert a jövőt az határozza meg, kik fognak Európában élni és lesz-e keresztény Európa. Megkezdődött a rezsiutalványok postai kézbesítése a nyugdíjasoknak, szeptember 30-áig mintegy 2,6 millióan kapnak személyenként 9 ezer forint összegben gáz- és villanyszámla kifizetésére fordítható utalványt. Környezetvédelemért és zöldpolitikáért felelős főpolgármesteri biztost nevezett ki Tarlós István, a feladatot Szabó József, a Főkert Zrt. vezérigazgatója látja el - tudatta a Főpolgármesteri Hivatal. Augusztusban 15 618 új autót és 2653 új kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba, vagyis jelentősen, 21 és 51 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma tavaly augusztussal összevetve - közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete. Elfogadhatatlan a 2021-2027-es időszakra vonatkozó EU-s keretköltségvetésről szóló javaslatban alkalmazott kettős mérce, ahogy a kohéziós és a közös agrárpolitika finanszírozásának tervezett csökkentése is – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Trócsányi László fideszes EP-képviselő levélben értesítette Antonio Tajanit, az EP Alkotmányügyi Bizottságának elnökét, hogy európai uniós biztosi jelölése következtében nem indul a szakbizottság alelnöki helyéért. Idén is hetven rászoruló kárpátaljai magyar kisdiáknak adott át az iskolakezdéshez szükséges tanszercsomagokat az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon. A 2019-2020-as tanévben folytatódik az Európai Unió iskolaétkeztetési programja, amelynek keretében gyermekek milliói juthatnak egészséges élelmiszerekhez, tejhez, illetve gyümölcsökhöz és zöldségekhez - közölte az Európai Bizottság. Migrációról, Brexitről és az EU bővítéséről beszéltek szlovén vezetők a Bledi Statégiai Fórum megnyitóján. Teodor Melescanu volt külügyminisztert jelölte a múlt hét óta kisebbségben kormányzó Szociáldemokrata Párt a román parlament felsőháza elnöki tisztségébe. Továbbra is kizárja az együttműködést az Alternatíva Németországnak nevű párttal a német Kereszténydemokrata Unió és a megújulás folytatására összpontosít - jelentette ki a CDU elnöke. A Földközi-tengeren hánykolódó 18 migránst vett fedélzetére a Corsica Linea francia komptársaság egyik járata. A Mission Lifeline német nem kormányzati szervezet Eleonore nevű hajója elindult az olasz partok felé, majd kikötött a szicíliai Pozzallóban, annak ellenére, hogy az olasz hatóságok ezt megtiltották neki. Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa állást foglalt amellett, hogy csak kivételes esetben küldhessenek vissza menekülteket a polgárháborús Szíriába. Németország elérte a befogadóképessége felső határát, ezt a lakosság is elismeri. A regisztrált külföldiek száma közel 2 millió fővel nőtt a migránsválság kezdete óta, a beérkezettek nagy része ráadásul képzetlen. Boris Johnson brit miniszterelnök kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó ismét elhalasztani Nagy-Britannia október 31-én esedékes kilépését az Európai Unióból. Hozzátette, hogy nem szeretne előrehozott választásokat kiírni. Pokolgépes merényletet követtek el Kabul külföldiek lakta negyedének közelében. Irán üdvözli a Perzsa-öböl térségében kialakítandó kollektív biztonsági rendszerre vonatkozó orosz koncepciót - jelentette ki Mohamad Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Irán első alkalommal ismerte el, hogy felrobbant egy műholdhordozó rakétája az Imám Khomeini Űrközpontban. Ali Rabiei teheráni kormányszóvivő szerint műszaki hiba okozta a múlt csütörtöki balesetet. Öt afganisztáni bázisról vonulna ki az amerikai hadsereg, amennyiben a radikális iszlamista tálibok tartják magukat a megállapodás tervezethez, amelyről jelenleg tárgyalások folynak. Kína panaszt emelt a Kereskedelmi Világszervezetnél amiatt, hogy az Egyesült Államok szeptember 1-jétől újabb kínai árucikkekre vetett ki 15 százalékos pótvámot. A Szaúd-Arábia által vezetett katonai szövetség közölte: hogy nem tájékoztatták arról, hogy foglyokat őriznek a húszi lázadók kezén lévő létesítményben, amely ellen előző nap légitámadást intéztek. A Fehér Ház halálbüntetést javasol a tömegmészárlások elkövetői számára - értesültek amerikai újságírók. Kampányfinanszírozási szabályok megsértésének vádjával letartóztatták Guatemalában Sandra Torres volt elnökjelöltet, azelőtt, hogy távozik a közép-amerikai országból a ENSZ korrupcióellenes bizottsága, amelynek vizsgálatai megtépázták a politikai elitet. Megöltek egy kolumbiai polgármesterjelöltet, a kormány a gerillákat vádolja. Súlyos veszteségtől tartanak az amerikai hatóságok, miután egy kirándulóhajó hétfő hajnalban kigyulladt Los Angeles közelében. A hajó 34 utasát álmában érte a katasztrófa, őket eltűntként tartják számon. A Florida felé közelítő Dorian hurrikán négyes erősségűre csökkent, de a Bahamákon katasztrofális pusztítást végzett. Öt halálos áldozatról érkezett jelentés a Bahama-szigetekről, az amerikai Virginia államban szükségállapotot hirdetett a kormányzó. Megölt nyolc diákot egy 40 éves férfi egy közép-kínai általános iskolában, másik kettőt pedig megsebesített. Három holttestet találtak egy andornaktályai családi házban, a gyanú szerint az apa megölte gyermekét és annak édesanyját, majd öngyilkos lett. Az ügyészség fellebbez a dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított ukrán szállodahajó-kapitány letartóztatásának egy helyett három hónappal történő meghosszabbítása érdekében - tudatta a Fővárosi Főügyészség. A Győr kétgólos győzelmet aratott a Vasas felett a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II hetedik fordulóján. Ezüstérmet nyert a Barta Luca, Réti Kamilla páros váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A Simon Sarolta, Guzi Blanka kettős ötödik lett. Az Egis Körmend csapatához igazolt Keller Ákos, a magyar férfi kosárlabda-válogatott csapatkapitánya. A magyar légpuska- és a légpisztoly vegyescsapat is negyedik helyen végzett a sportlövők Rio de Janeiróban zajló olimpiai kvalifikációs világkupaversenyén. A magyar labdarúgó-válogatott valamennyi játékosa megérkezett Telkibe, ahol a csütörtöki, Montenegró elleni barátságos és a jövő hétfői, Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre készül. Hétfőtől szeptember végéig a Testnevelési Egyetem aulájában látható az Arany pillanatok című vándorkiállítás, amely a legendás Aranycsapat tagjainak relikviáit mutatja be.