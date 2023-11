Fontos lenne a Revolut magyarországi leánybankká válása

Hatalmasat bukhatnak a pálinkafőzdék januártól

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) az anyagi mellett nagy adminisztratív terhet jelent a pálinkafőzdéknek, még annak is, aki modern programot használ a szigorú jövedéki nyilvántartáshoz, amiben az EPR-t is be lehet rögzíteni – mondta a Világgazdaságnak saját tapasztalatai alapján is Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke.