Fontos bejelentést tett a Gránit Bank a jogosulatlan App Store terhelések miatt

Arra is kitértek, hogy a jogtalan terhelésekre vonatkozó bejelentést követően az Apple azonnal tájékoztatta a bankot, hogy a probléma ismert számukra, dolgoznak a megoldáson, és orvosolják a hibát. Vasárnap pedig megérkeztek a jóváírások az Apple-től, amelyek meg is jelentek a károsult ügyfelek számláján - ismertette a Gránit Bank.

