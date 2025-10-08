Keresés

2025. 10. 08. Szerda
Gazdaság

Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

2025. október 08., szerda 14:55 | hírTV
határidő vállalkozások azonosító

A pénzügyi piacokon aktív vállalkozásoknak minél előbb ellenőrizniük kell LEI (Legal Entity Identifier) kódjuk érvényességét – figyelmeztet a GS1 Magyarország. A jogi személyek számára kötelező, 20 karakteres azonosító nélkül nem végezhetők pénzügyi tranzakciók, például értékpapír-kereskedelem. A LEI kód egy évig érvényes, megújításának elmulasztása komoly működési fennakadásokat okozhat.

  • Fontos azonosító járhat le sok vállalkozásnál év végén

A globális pénzügyi világban ma már elengedhetetlen a transzparencia. Ha egy vállalkozás nem rendelkezik LEI kóddal, könnyen kizárhatja magát egyes pénzügyi tranzakciókból. Aki ezt elmulasztja időben igényelni vagy megújítani, komoly üzleti lehetőségekről maradhat le. Mi az a LEI kód, mikor jár le, hogyan lehet igényelni, és hogyan csökkenthetők az ezzel járó adminisztrációs gondok?

A Jogalany-azonosító (angolul: Legal Entity Identifier) egy 20 karakterből álló, egyedi kód, amelyet a vállalatok, szervezetek igényelhetnek.

Miért nélkülözhetetlen a LEI kód?

Ez a pénzügyi világ azonosítója, amely lehetővé teszi a pénzügyi piacokon való hiteles részvételt. A LEI kód egy vállalat életében kulcsfontosságú lehet, hiszen anélkül a cég nem végezhet olyan pénzügyi tranzakciókat, mint például az értékpapír-kereskedelem.

Kinek kötelező a LEI kód?

Az Európai Unió MiFID II. irányelve alapján minden olyan jogi személynek kötelező LEI kóddal rendelkeznie, amely pénzügyi eszközökkel kereskedik. Ez érinti például: a részvény- és kötvényügyletekben részt vevő cégeket, a befektetési alapokat, illetve minden olyan vállalkozást, amely szabályozott piacon hajt végre tranzakciókat.

A kötelezettség tehát nemcsak nagyvállalatokat, hanem kis- és középvállalkozásokat is érinthet, amennyiben kereskedni szeretnének a pénzügyi piacokon.

Mennyi ideig érvényes a LEI kód?

Fontos tudni, hogy a kód mindössze egy évig érvényes, utána meg kell újítani. Ennek elmaradása komoly fennakadást okozhat a vállalat működésében, ezért a lejárat nyomon követése kiemelten fontos.

„Ha egy cég elmulasztja a megújítást, leállhatnak a pénzügyi tranzakcióik és nem tudnak az előírás szerint pénzügyi jelentéseket sem beadni a hatóságok felé.

A GS1 hazánkban az egyik legtöbb LEI partnerrel rendelkező hivatalos LEI kibocsájtó ügynökség, amit annak is köszönhetünk, hogy mindig időben és többször is felhívjuk partnereink figyelmét a megújítás határidejére.

A legtöbb cég esetében a megújítás ősszel vagy év végén válik esedékessé”

– mondta el a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Kétszeri Dávid.

A lejárat dátuma azért is fontos, mert ekkor lehet másik LEI kibocsájtó és nyilvántartó ügynökséghez áthelyezni a LEI kódot, ha a cég úgy dönt, hogy az ottani szolgáltatások kedvezőbbek a számára.

Hogyan lehet LEI kódot igényelni?

A LEI kódot hivatalos szolgáltatóknál lehet igényelni. Magyarországon a nemzetközi GS1 szabványszervezet hazai képviselete, a GS1 Magyarország az egyik vezető, a GLEIF által (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány) hivatalosan akkreditált regisztrációs ügynök, amely gyors és gördülékeny, online megoldást kínál LEI kód kérelmezésére, megújítására vagy áthozatalára. A folyamatban magyar nyelvű ügyfélszolgálat is segíti az igénylőket.

Bár a LEI kód érvényessége évente lejár, a GS1 kifejlesztette a többéves LEI kód szolgáltatást, amely teljesen új szintre emeli az ügyfélélményt. Ez a megoldás akár 3 vagy 5 évre megszüntetheti az adminisztrációs terheket és garantálja, hogy a LEI kód mindig naprakész és érvényes legyen.

A LEI kód a modern pénzügyi világ „útlevele”, amely nélkül ma már egyetlen jogi személy sem vehet részt a szabályozott pénzügyi piacokon folyó kereskedésben.

A kód igénylése gyors és egyszerű folyamat, de a megújításról időben gondoskodni kell.

Forrás: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt

