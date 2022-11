Folyamatosan átszabják a belvárosi parkolást

Megosztás itt:

A legtöbb európai főváros parkolási gondokkal küszködik, ez alól természetesen Budapest sem kivétel. Egyre több autó jelenik meg az utakon, beleértve a lakosság által használt gépjárműveket és az agglomerációból munkába járáshoz használt autókat is. Ezen felül az elektromos autók egyre népszerűbb megjelenése, valamint az ezekkel járó kedvezmények, mint pl.: ingyenes parkolás és töltés tovább növelte a megoldandó problémát, mert az önkormányzatok nem voltak felkészülve a felmerülő nehézségekre.

Éppen emiatt 2023. január 1-jétől ismét változtatnak a parkolás rendjén a VIII. kerületben - pár speciális eset kivételével megszűnik az ingyenes parkolási lehetőség a helyi lakosoknak. A szeptember 5-től éles fővárosi zónás parkoláshoz illeszkedve a lakossági parkolási engedélyek „A”, „B” és „C” zónák alapján kerülnek megállapításra. Zónától függően 18.000 és 30.000 forint közötti összeget az első autóra, a másodikra ennél is többet kell már fizetni. 2023. január 1-től az újonnan épített, használatbavételi engedélyt ezt követően megszerző új építésű lakóépületekben lakók már nem igényelhetnek kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulást.

A fővárosi közgyűlés szeptembertől szabta át https://figyelo.hu/hirek/belfold/dragabb-lesz-a-parkolas-budapesten-174416/ a sok éven át változatlan rendszert. Ez alapján az A-jelű zónában 8 és 22 óra között 600 forintba kerül óránként a parkolás, a B-jelűben 450 forint az óradíj 8 és 20 óra között, a C-zónában 8-18 óra között 300 forint, a D-zónában pedig ugyancsak 8-18 óra között 200 forint. Az A-B-C zónákban legfeljebb három órát lehet parkolni, a D-zónában ez nincs korlátozva. A korábbi parkolási díjak 175 és 525 forint között mozogtak. 10 százalékkal nőtt a parkolási díjas zónák területe is ősztől.

Az önkormányzatok döntése a parkolóházakra is hatással van. A legnagyobb fővárosi szereplő, a Care Park új díjstruktúrát alakított ki, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, ami az óradíjas parkolások esetében átlagos 20-25% áremelést jelent. A főváros által most bevezetett egységes tájékoztató táblák a Care Parknál régóta az alapszolgáltatás részei, ezek segítenek megtalálni a parkolóhelyeket, kijáratot, vagy éppen a fizetőautomatát. Azért a parkolóházak a biztonságos parkoláson túl azzal még előnyben vannak az utcai parkoláshoz képest, hogy 0-24 órás diszpécserszolgálatot is nyújtanak.

A VII. kerületi képviselő-testület a minap döntött: az ott lakók első autója számára marad az ingyenes a parkolás. A második autó esetében az új rendelet 30-100% közötti kedvezményt ad. 30%-os kedvezményt az EURO 3-as besorolású autókra, 50%-ot EURO 4-es besorolásúakra, 70%-ot a hibrid vagy EURO 5-ös autókra és 100%-ot a teljesen gáz vagy elektromos üzemű autókra. És itt is figyelembe kell venni, hogy a kerület „A” vagy „B” zónás részéről van szó.