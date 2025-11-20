Folyamatosak a kórházi fejlesztések Magyarországon + videó

Megosztás itt:

Takács Péter egészségügyi államtitkár: "Többek között jutni fog belőle Ceglédre, Orosházára, Esztergomba. Nem csak ingatlanfejlesztést tartalmaz a project, lehet belőle orvosi eszközöket, diagnosztikai eszközparkot is beszerezni. Jó hír ez a magyar kórházaknak, a magyar egészségügyi dolgozóknak és a magyar betegeknek is."

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy várólista-csökkentő programot is indított, amihez minden kórház és minden szakrendelő csatlakozhat, ahol van CT és MR - ezt Debrecenben jelentette be az egészségügyi államtitkár.