Nyitrai Zsolt arra reagált, hogy az ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje földadót vezetne be Hódmezővasárhelyen. Márki-Zay Péter hektáronként tízezer forintot szedne be, az amúgy is nehéz helyzetben lévő gazdáktól.