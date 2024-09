Fogy a levegő Moszkva körül?

Kínai források szerint fizetési-átutalási nehézségek is rejlenek a csökkenés mögött. Most derül ki, hogy Vlagyimir Putyin idén májusban Pekingben tett látogatása valódi okai között lehettek a kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi-átutalási problémák is. A Reuters hírt ad róla, hogy az oroszországi első számú vezető pekingi látogatása után kevés nemzetközi tapasztalattal, infrastruktúrával rendelkező, másodvonalbeli kínai bankok léptek a kínai–orosz forgalmat korábban kezelő nagybankok helyébe. Ez önmagában az áruforgalom, a fizetések lefékeződése irányába hatott, hiszen ezeknek a kisebb bankoknak nincs meg a nemzetközi tapasztalatuk, infrastruktúrájuk.

Ennek egyik oka lehet, hogy lelassult idén a tavaly még dinamikusan fejlődő kétoldalú áruforgalom. Az idei első fél évben csak 1,6 százalékkal nőtt a forgalom, míg az oroszországi import Kínából több mint 1 százalékkal visszaesett. A tavalyi év rekordot hozott a kínai–oroszországi árucsere-forgalomban. Kínai hivatalos adatok szerint 2023-ban 2022-höz képest 26 százalékos forgalomnövekedés következett be, és a forgalom elérte a 240 milliárd dollárt. Különösen nagyot nőtt (47 százalék) az Oroszországba irányuló kínai export. Kína oroszországi importja tavaly 13 százalékkal bővült, elérte a 129 milliárd dollárt. Az összehasonlítás kedvéért: tavaly visszaesett a kínai–amerikai árucsere-forgalom 12 százalékkal (2022-höz mérve). Ám így is csaknem háromszorosan haladta meg a Peking és Moszkva közti forgalom értékét.

