2025. 09. 22. Hétfő
Gazdaság

Fizetősre váltással harcolna a pesti kerület a parkolási káosz ellen

2025. szeptember 22., hétfő
parkolás Erzsébetváros fizetős parkolás Budapest XV. kerület

Újabb fővárosi kerület szeretné megszüntetni a parkolási káoszt. Előreláthatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében. A kapcsolódó tanulmányterv már elkészült, mely szerint a díjfizető rendszerre a parkolások terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség.

  • Fizetősre váltással harcolna a pesti kerület a parkolási káosz ellen

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A tanulmányban több megoldási javaslatot is kidolgoztak, többek között:

  • várakozási és/vagy korlátozott várakozási övezetek kialakítása, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,
  • rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,
  • rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében,
  • a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,
  • meglévő parkolóhelyeken a parkoló állások felfestése,
  • lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,
  • a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,
  • a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

A fizetős parkolástól elsősorban azt remélnék, hogy a XV. kerületiek nagyobb eséllyel találjanak szabad parkolóhelyet, különösen a délutáni és esti órákban, és az indokolatlan autóhasználat is visszaszorul, előtérbe helyezve a fenntartható közlekedési módokat (gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés).

A parkolási díjakból esetlegesen származó bevételt részben a közterületek fejlesztésére, útfelújításra, valamint a fenntartható közlekedési módok (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés) támogatására forgatnák vissza.

Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy Belső-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről, és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez.

Fotó: Shutterstock

 

 

 

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által "fogott ember"

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által "fogott ember"

 Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.

