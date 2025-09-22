Fizetősre váltással harcolna a pesti kerület a parkolási káosz ellen

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A tanulmányban több megoldási javaslatot is kidolgoztak, többek között:

várakozási és/vagy korlátozott várakozási övezetek kialakítása, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,

rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,

rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében,

a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,

meglévő parkolóhelyeken a parkoló állások felfestése,

lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,

a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,

a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

A fizetős parkolástól elsősorban azt remélnék, hogy a XV. kerületiek nagyobb eséllyel találjanak szabad parkolóhelyet, különösen a délutáni és esti órákban, és az indokolatlan autóhasználat is visszaszorul, előtérbe helyezve a fenntartható közlekedési módokat (gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés).

A parkolási díjakból esetlegesen származó bevételt részben a közterületek fejlesztésére, útfelújításra, valamint a fenntartható közlekedési módok (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés) támogatására forgatnák vissza.

Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy Belső-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről, és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez.

Fotó: Shutterstock