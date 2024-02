Fizetésemelés – kérjük, hogyan kérjük?

Megosztás itt:

Alapos indokok, átgondolt érvek

Ha úgy érezzük, jelenlegi fizetésünk nem tükrözi megfelelően a munkánk értékét és a cégnél elért szakmai fejlődésünket, esetleg az időközben vállalt, nagyobb felelősséggel járó feladatokat, ha úgy tapasztaljuk, hogy más munkahelyen magasabb a bérszint azonos pozícióban, mi viszont nem szeretnénk munkahelyet váltani, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogyan tudunk magasabb fizetést kérni magunknak.

Fizetésemelés iránti igényünk megfogalmazása előtt azonban fontos alaposan felkészülni. Megfelelően kell kommunikálnunk feletteseink felé, miért érdemeljük meg a fizetésemelést, milyen hozzáadott értéket jelentünk a cég számára. Keressünk konkrét példákat a teljesítményünkről és elért eredményeinkről, emeljünk ki olyan projekteket, ahol kiemelkedően teljesítettünk és hozzájárultunk a vállalati célok eléréséhez. Vizsgáljuk meg, melyek azok a területek, ahol szakmai fejlődésen mentünk keresztül azóta, hogy az adott munkakörben kezdtünk dolgozni. Ha időközben munkakörünkön belül több felelősséget vállaltunk, vezetői vagy irányítói szerepkörbe léptünk, gyűjtsük össze ezeket a pozitív változásokat. Ha kaptunk elismerést, dicséretet a vezetőségtől vagy kollégáinktól, használjuk bátran fizetésemelési kérésünk támogatására.

Se túl keveset, se túl sokat

Ha rászántuk magunkat arra, hogy a vezetőség elé állunk fizetésemelési kérésünkkel, elengedhetetlen, hogy átgondoljuk, mennyit is kérjünk. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb összeget célozzuk meg, számos szempontot figyelembe kell vennünk. Mindenképpen legyünk tisztában a szakterületünkön hasonló pozícióban dolgozók átlagfizetésével, vizsgáljunk erre vonatkozó felméréseket, statisztikákat. Az iparági átlagok alapján be tudjuk mutatni, hogy jelenlegi fizetésünk nem tükrözi piaci értékünket, támasszuk ezt alá konkrét adatokkal. Ha vállalatunk versenyképes a saját piacán, szerezzünk be információt arról, hogy a versenytársak mekkora fizetést kínálnak hasonló munkakörben. A felkészülésben segítségünkre lehet a Profession 2024-es bruttó-nettó jövedelem-kalkulátora is.

Figyeljük a gazdasági és iparági körülményeket. Ha az iparágunkban átlagosan emelkedtek a bérek, ez jó alap lehet ahhoz, hogy vállalatunknak is alkalmazkodnia kellene ehhez. Mérlegeljük munkáltatónk pénzügyi helyzetét és erőforrásait. Ha a cég jól teljesít, akkor lesz lehetősége a bérek emelésére.

Figyeljünk arra, hogy ne csak a vállalat szemszögéből közelítsük meg a fizetésemelést kérdését, saját személyes és pénzügyi céljainkat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tűzzünk ki személyes célokat és mérlegeljük, mekkora fizetésre van szükségünk mindennapi kiadásaink fedezéséhez, az elérni kívánt célok teljesítéséhez.

Tudatosság és stratégia

Fizetésemelési kérelmünk sikeressége érdekében fontos, hogy tudatosan és hatékonyan képviseljük álláspontunkat. Készüljünk fel a bértárgyalásra, konkretizáljuk az összeget, amit kérni szeretnénk és legyenek érveink, amikkel alátámaszthatjuk, miért érdemeljük ezt meg. A vezetőség felé kommunikáljuk kérésünket tárgyilagosan és professzionálisan. A kért összeg legyen reális, az iparágban elfogadott és maradjon a vállalat költségvetési keretein belül.

