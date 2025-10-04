Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Svenk 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Fix 3 százalékos programot indít a kormány a vállalkozásoknak + videó

2025. október 04., szombat 11:00 | HírTV
Széchenyi Kártya vállalkozások Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel MKIK elnök fix 3 % program

Fix 3 százalék kamattal akár 150 millió forint hitelt adunk magyar kkv-knak a Széchenyi Kártya rendszerén keresztül – írta ki közösségi oldalára Orbán Viktor a sajtótájékoztatót összegezve.

  • Fix 3 százalékos programot indít a kormány a vállalkozásoknak + videó

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Magyarország miniszterelnöke és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös sajtótájékoztatót tartott. Orbán Viktor óriási bejelentést tett: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is. Az is kiderült, hogy 2026-ban a költségvetés ad 320 milliárd forintot a kamarának a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül.

Az európai gazdaságról rossz híreket lehet hallani, Európa versenyképessége folyamatosan romlik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatóján Budapesten.

Hangsúlyozta: a nagy külföldi lapok gazdasági rovataiban arról olvashatunk, hogy romlik Európa versenyképessége, nincs terv a javítására, az energiaárak az egekben vannak, és itt van még az ukrán-orosz háború, valamint az azzal kapcsolatos gazdasági viták. A kormányfő kiemelte: beérett a kormány és a kamara együttműködésének első nagyobb gyümölcse. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben a környezetben hatalmas jelentősége van mindennek, amit a kormányzati stratégia tud nyújtani a fejlődés és a növekedés elősegítéséhez. Ezért a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető, fix kamatos hitelfelvételi lehetőséghez kell juttatni. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozások egy 150 millió forintos tetőértékű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe már hétfőtől.

Így a kormány a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát leviszi 3 százalékra. Az is kiderült, hogy 2026-ban a költségvetés ad 320 milliárd forintot a kamarának a Széchenyi-kártya rendszerén keresztül. 

Nagy Elek szerint a kormány és a kamara együttműködése rendkívül fontos, hiszen a tudásalapú gazdaságban hisznek, aminek egy tudásalapú kamara tudja biztosítani az alapját. Arról is beszélt, hogy a kamara közel egymillió vállalkozást tömörít: ez egy óriási hálózat, ezen keresztül gyűjtik az információkat, megkérdezik a vállalkozókat. Javaslatot is tesznek a különböző megoldásokra. Kitért arra, hogy vállalkozói innovációt növelő képzési programok is napirenden vannak, valamint az egyetemek és a vállalkozások együttműködését erősíteni szeretnék. A mesterséges intelligencia felhasználását ösztönző pénzügyi programokon szintén dolgoznak – tette hozzá.

 

További híreink

Sokan azt hiszik csak ajánlott, pedig ezek a felszerelések kötelezők az autóba

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Több mint 73 milliós luxuskocsit vesz magának Kőgazdag Csabi: tényleg ő minden gazdagok apja?

„Minden kiderül” – hamarosan interjút ad Orbán Viktor

Új korszak kezdődik a királyi családban: lemond a trónról az uralkodó

Akad egy titokzatos KRESZ-szabály, amit tízezrek szegnek meg naponta

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Fel tudott szállni a helikopter, már kórházban van a magyar hegymászó

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

További híreink

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
3
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján
4
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
5
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
6
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
7
Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó
8
Izrael megállította a Sumud-flottillát, miután többszörös felszólítás után sem változtatott útvonalat + videó
9
Juhász Péter videója is része volt a kormány lejáratását célzó álhírbotránynak + videó
10
Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Rendkívüli: megtört a csend, 3,5 milliárd eurós óriásvásárlás előtt az OTP? – A kazah nagykövet kitálalt

Rendkívüli: megtört a csend, 3,5 milliárd eurós óriásvásárlás előtt az OTP? – A kazah nagykövet kitálalt

 Titkos tárgyalások a világ 9. legnagyobb országában? A magyar bankóriás, az OTP Bank rekordméretű akvizícióra készülhet: egy kazah bank megszerzése újra felkavarná a pénzügyi piacokat. A kazahsztáni nagykövet bejelentése szerint tárt karokkal várják Csányi Sándorékat, a Concorde elemzője pedig 3,5 milliárd eurós tőkét lát a terjeszkedés mögött. Mi vár a magyar bankra a fejlettebb közép-ázsiai piacon?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!