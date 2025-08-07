Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

2025. augusztus 07., csütörtök 15:00 | HírTV

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

  • Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak – ez derült ki a NAV Borsod vármegyei igazgatóságának eddigi ellenőrzéseiből. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni.

2025. február 1-jétől a közteher napi összege alkalmi munkánál 4 400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2 200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell: turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató, és kizárólag idényjellegű munkára foglalkoztathat.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak a jogszabályok szerint csak az idegenvezetői, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szálláshasználati szolgáltatási, a lovas szolgáltatói és az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység minősül. A munka pedig akkor szezonális jellegű, ha a szolgáltatás természete miatt, a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

A nyári szezonban például kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetőknél a második feltétel, az idényjelleg egyértelműen teljesül, azonban a tevékenységhez kapcsolódó első kritérium nem. Ezért ők az Efo tv. alapján turisztikai idénymunkást nem vehetnek fel, a dolgozóikat alkalmi munkavállalóként vagy az általános szabályok szerinti, határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztathatják.

Az egész évben üzemelő szállodáknál, ahol a tevékenységhez kapcsolódó kritérium egyértelműen teljesül, az idényjelleg az összes körülmény vizsgálata alapján dönthető el.

A Borsod vármegyei revizorok 2025-ös ellenőrzéseik során 284 turisztikai idénymunkás esetében tárták fel, hogy alkalmi munkavállalóként lehettek volna csak foglalkoztathatók; 309 fővel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy egyéb szabálytalanságok miatt kizárólag a munkaviszonyban alkalmazásuk lett volna lehetséges. A NAV ezúttal nem szankcionált, hanem felhívta a cégek figyelmét a hibák javítására. Az érintettek az adóhivatallal együttműködve az alkalmazottak bejelentését módosították, bevallásaikat önellenőrizték, és ennek eredményeként 17 086 430 forintot fizettek meg.

 

Forrás: mfor.hu

Fotó: karriertrend.hu

További híreink

Kiszel Tünde nem hagyott teret a fantáziának - ilyen villantást ritkán látni!

A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Hányszor kell megmosni a rizst főzés előtt? Egy élelmiszermérnök tanácsa

Tíz perce sem marad az európai nagyvárosoknak

Most jött a tragikus hír: feleségét gyászolja Korda György

Rohamot kapott egy kisfiú a pápai strandon, nem akárki sietett a segítségére

Meghalt Szamos Miklós cukrász

A Ludogorec kapusa elszólta magát, trükköznek a Fradi ellen

Milorad Dodik: nem megyek sehova

További híreink

Milorad Dodik: nem megyek sehova

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
2
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
3
Meghalt Szamos Miklós cukrász
4
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
5
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
6
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
7
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
8
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
9
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
10
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

EM: szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez

EM: szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez

 Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra - közölte az Energiaügyi Minisztérium csütörtökön.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!