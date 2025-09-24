Keresés

Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

2025. szeptember 24., szerda 16:30 | Világgazdaság

Egy évtizedes szlovák hanyatlás és egy fenyegető magyar terv! A BMW debreceni gyárának pénteki átadása rávilágít, miért veszélyes, ha egy kormány szétveri a bevált adórendszert. Míg Szlovákia példája figyelmeztet, a Tisza Párt pont azokat a lépéseket tenné meg, amik tönkretették szomszédunkat.

  • Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

Gyásznap a szlovákoknak, ünnepnap a magyaroknak

szeptember 26-án egy történelmi pillanatnak lehetünk tanúi: hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát. A beruházás nem csupán Magyarország, hanem az egész régió szempontjából is kiemelkedő, hiszen az ország történetének legmodernebb autógyárát hozta el. A gyárban a német konszern a "Neue Klasse" nevű, új, teljesen elektromos meghajtású autóit fogja gyártani, amivel a német autóipar reményeit fűzi az ezer sebből vérző gazdasági modell feltámadásához.

A debreceni gyár létrejöttéért folytatott küzdelem azonban nem volt zökkenőmentes. Mint kiderült, Magyarország a BMW beruházásáért folytatott harcban Szlovákiát győzte le. 2018 elején még úgy tűnt, hogy Kassa lesz a befutó, de a magyar kormány tudatos gazdaságpolitikája végül elhódította a gyárat.

A szlovák kudarc és a magyar siker kulisszái

Szlovákia a 2000-es évek elején még Európa egyik legversenyképesebb gazdaságával büszkélkedhetett, köszönhetően az ún. "19-es rendszernek" (19% áfa, társasági és személyi jövedelemadó). Azonban a 2010-es években a gazdaságpolitikai irányváltások folyamatosan rontottak az ország versenyképességén. A társasági adót megemelték, a személyi jövedelemadó többkulcsos lett, és az áfát is 23%-ra emelték. A következmény? A BMW után a CATL 7,4 milliárd eurós beruházását is Magyarország szerezte meg 2022-ben, ami komoly kormányválságot okozott a szomszédunknál.

Magyarország ezzel szemben más utat választott: az alacsony adókon és az egykulcsos adórendszeren alapuló gazdaságpolitika a régió egyik legvonzóbb beruházási környezetét hozta létre. A Tax Foundation 2023-as adó-versenyképességi rangsora szerint Magyarország a 38 OECD-tagország között a 7. helyen állt. A társasági adókulcsot 2017-ben 9%-ra csökkentették, ami az egyik legkedvezőbb Európában.

A jövő veszélyei: a Tisza Párt adópolitikája

Bár a BMW debreceni gyára hatalmas siker, a magyar gazdaság még az átmenet éveit éli. A jármű- és akkumulátorgyártásban a termelés visszaesett, és a kínai beruházások (CATL, BYD) is csúszásban vannak. Orbán Viktor miniszterelnök az idei évre várt gazdasági fellendülést, de ez leghamarabb jövőre várható.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Tisza Párt tervei szerint szétvernék a jelenlegi, bizonyítottan sikeres adórendszert. A tervek szerint az egykulcsos adórendszer helyett többkulcsosat vezetnének be, és a társasági adót 9%-ról 25%-ra emelnék. Ha ez megvalósulna, a magyar gazdaság tőkecsalogató képessége jelentősen romlana, és aligha választaná újra Magyarországot a BMW, a BYD vagy más nagy nemzetközi vállalat. A szlovák példa világosan mutatja, hogy az ilyen lépések komoly gazdasági hanyatlást eredményezhetnek.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Facebook

