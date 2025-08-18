Keresés

Gazdaság

Felülteljesítő volt Európában a BUX, új csúcson zárt

2025. augusztus 18., hétfő 17:17 | MTI
BUX pénzpiac Budapesti Értéktőzsde csúcs

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 372,96 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, 105 519,51 ponton új történelmi csúcson zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 8,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára nőtt az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kivárás jellemezte a befektetőket, eseménytelen napon zárt új csúcson a tőzsde. Hozzátette, hogy a forgalom a megszokottnál alacsonyabb volt, és 105 728 ponton napközben is csúcsot döntött a BUX.

Vezető részvényekkel kapcsolatos hír vagy piacbefolyásoló adat sem érkezett - mondta, hozzátéve: Európához képest felülteljesítő volt a budapesti tőzsde.

A Mol 24 forinttal, 0,81 százalékkal 3000 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,1 százalékkal 30 700 forintra nőtt, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,63 százalékkal 1930 forintra emelkedett, forgalma 566,0 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,57 százalékkal 10 570 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9267,67 ponton zárt hétfőn, ez 16,21 pontos, 0,17 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

 Lezárult a Gyulai Várszínház 62. évada: június 27-e és augusztus 17-e között 34 programmal várták a közönséget, 4 új, saját bemutatót és egy felolvasószínházi bemutatót, két színházi-, egy zenei- és egy irodalmi humorfesztivált, valamint egy filmbemutatót tartottak - közölte a teátrum igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.

