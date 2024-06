Felszólítást kaptak a légitársaságok

Az FEOSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében arról ír, hogy az utóbbi hetekben az utasok széles körét érintő káosz alakult ki az európai reptereken, miközben a légitársaságok közül több is megpróbált kibújni egyértelmű felelőssége alól. A fogyasztókat a légitársaságok esetenként nem tájékoztatják megfelelően, sem a rendelkezésre álló elektronikus lehetőségeken, sem a reptéren a helyszíni munkatársak által. A fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal is eljárást indított több légitársasággal szemben - jegyezték meg.

