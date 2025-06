Megosztás itt:

Félidejéhez érkezett a kifizetések területén is a Napenergia Plusz Program, miután a 86,7 milliárd forint megítélt támogatásból már 44 milliárd forintot elutaltak – közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium, mely szerint a közelmúltban elkészültek a modern napelemes rendszerek a több mint 21 ezer kedvezményezett felénél.

A háztartási naperőművek és akkumulátorok telepítési költségeinek kétharmadát fedező program keretében a családok átlagosan 4,1 millió forint kormányzati támogatást kaptak.

Az eddig befejezett projektekben 66 megawatt teljesítményű napelem létesült 106 megawattóra kapacitású akkumulátoros tárolókkal.

Tavasszal a háztartási méretű naperőművek száma meghaladta a 300 ezret hazánkban. Az ipari létesítményekkel együtt június elejére közel 310 ezer napelemes rendszert állított elő tisztán és olcsón zöldenergiát. Tavaly a hazai naperőművek a belföldi áramtermelés negyedét adták, ez a legmagasabb arány a világon.

A tárca felidézte azt is, hogy a családok jelenleg a vidéki otthonfelújítási programban kaphatnak támogatás akár napelem és energiatároló létesítéséhez is. Holnapig véleményezhető a Jedlik Ányos Energetikai Program újabb felhívása, amely a vállalkozásoknak segít a zöldenergia tárolásában, igény esetén megújuló kapacitás telepítésével, meglévő bővítésével együtt is.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pedig azt közölte, hogy forgalomképes igazolás adható ki már arról is, hogy a Paksi Atomerőmű és a háztartási méretű kiserőművek megújuló energiaforrást használnak. A tanúsítványokat az Európai Unió tagállamaiban és más európai országokban használják a felhasznált villamos energia eredetének igazolására. Ezek az igazolások akár pénzzé is tehetők.

Fotó: Shutterstock