Fél évig még él a hiteltörlesztési moratórium

A Lánchíd felújításához nem a pénz hiányzik, hanem a szakértelem – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: 180 milliárd forintos tartaléka van a fővárosnak. Náci háborús bűnössel keverte össze a faji megkülönböztetés ellen küzdő Nelson Mandelát László Imre. A DK politikusa a Heti Tv reggeli műsorában éppen azt magyarázta a műsorvezetőnek, hogy miért méltatta Hitlert. Nem lehet egy „ejnye-bejnyével” letudni László Imre Hitlert dicsérő szavait – hangsúlyozta az LMP frakcióvezetője. Keresztes László Lóránt hozzátette: felelősségvállalást követel. Gyurcsány Ferenc diktál az ellenzéki együttműködésben - jelentette ki a Jobbik egykori elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Vona Gábor szerint a Jobbik válságban van a belviszályok miatt, éppen ezért fogja megadni magát Gyurcsány terveinek és a közös listának. Nem választotta meg az Országgyűlés a jobbikos Brenner Kolomant alelnöknek. 3 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4145 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 idős, krónikus beteg, ezzel 585 főre emelkedett az elhunytak száma, 2685-en pedig már meggyógyultak. A tavaszi időszak felkészítette az állampolgárokat és a járványügyi hatóságot is a második hullámra – jelentette ki az egészségügyi államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Horváth Ildikó elmondta: a járványügyi készültség a koronavírus második hulláma idején is kulcsfontosságú lesz, amelyhez hozzájárul a magyar fejlesztésű oltóanyag és teszt. Csúsztatott, 9 órai iskolakezdést javasol a főváros a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezés részeként - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az egészségügyi szolgáltatók értik és tudják a koronavírus-teszteléssel kapcsolatos feladataikat - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az M1-en. Lépésről lépésre, több héten keresztül, szisztematikusan építette fel a baloldali sajtó a Németh Athina, álmentős beszámolóira alapozott kormányellenes propagandát – írja a Magyar Nemzet. Simicskó István vezeti a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióját július 15-től - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke. A kormány nem engedi elveszni az elmúlt tíz év eredményeit, és azért támogatja a munkahelyteremtő vállalkozásokat, mert Magyarországot a magyar emberek munkája teszi sikeressé - monda Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kedvező folyamatok tapasztalhatók a munkaerőpiacon a Gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek köszönhetően - hangsúlyozta György László államtitkár. Még fél évig él a hiteltörlesztési moratórium, és a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet feloldásától függetlenül is ki-, illetve be lehet lépni a rendszerbe - írja a Magyar Nemzet. A kormány az áldozatsegítő központok hálózatának fejlesztésével öt éven belül minden megyében könnyen elérhetővé kívánja tenni ezeket a szolgáltatásokat - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. A fokozódó migrációs nyomás és a magyar alkotmányt érő uniós támadások miatt is szükséges, hogy minél többen küldjék vissza a kormánynak a nemzeti konzultációs kérdőíveket - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Minden magyar embernek fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a migráció kérdésében a magyar álláspont konzekvens legyen és a kormány magabiztosan léphessen fel a nemzetközi küzdőtéren - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Líbia stabilitása európai érdek, hogy az illegális migráció megfékezhető legyen - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rómából nyilatkozva. A Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez – jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Németország és Franciaország együtt küzd a koronavírus hatásainak ellensúlyozását szolgáló európai uniós helyreállítási alapért, ami lendületet ad a kezdeményezésnek - mondta Angela Merkel német kancellár. Aggasztó tendenciát mutat a koronavírus-járvány alakulása Ausztriában, az utóbbi héten 343 ember fertőződött meg az egészségügyi minisztérium jelentése szerint. A fertőzöttek számának növekedése miatt ismét bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket Szerbiában, Montenegróban viszont egyelőre nem terveznek új korlátozásokat annak ellenére, hogy hosszú idő után ismét volt halálos áldozata a koronavírus-járványnak. Tovább emelkedett az új koronavírus-fertőzések napi száma Csehországban, ami elsősorban egy lokális járványgócban végzett széleskörű tesztelési kampánynak tudható be. Jelentősen csökkent Olaszországban a Covid-19 betegségben elhunytak száma az utóbbi 24 órában - közölte az olasz egészségügyi tárca. Meghosszabbíthatják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat a közép-angliai Leicester városában, ahol az utóbbi hetekben megugrott a fertőzések száma. Kazahsztánban ismét szigorú korlátozásokat terveznek bevezetni a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős emelkedése miatt. Öt év börtönre ítélte a közpénzek elsikkasztásában bűnösnek talált Francois Fillon volt kormányfőt a bíróság Franciaországban, amelyből kettőt le kell töltenie. Az Európai Unió Tanácsa hat hónappal meghosszabbítja az ukrán válság nyomán bevezetett, Oroszország egyes gazdasági ágazatait sújtó szankciókat - közölte a testület. Hashim Thaci koszovói elnök bejelentette, hogy ha hágai különleges ügyészség megerősíti az ellen felhozott vádakat, azonnal lemond. Michelle Bachelet emberi jogi ENSZ-főbiztos a ciszjordániai annexiós tervek leállítására szólította fel Izraelt, és jelezte, hogy megítélése szerint a területek bekebelezése jogsértő lenne. A Reddit internetes közösségi portál gyűlöletkeltő tartalmakra hivatkozva törölte Donald Trump egyik támogatói csoportjának oldalát, az online videóközvetítéssel foglalkozó Twitch pedig hasonló okból felfüggesztette az amerikai elnök hivatalos csatornáját Várhatóan jövő márciusban kezdődik az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőrök pere az egyesült államokbeli Minnesotában - jelentette be Peter Cahill kerületi bíró, miután az ügyben megtartották a vádlottak első meghallgatását. A muszlim vallású ujgur kisebbség tagjaival szembeni „embertelen visszaélések" azonnali beszüntetésére szólította fel Kínát hétfőn az amerikai külügyminiszter. Az Egyesült Államok beszünteti a fegyverek és egyéb katonai felszerelések exportját Hongkongba - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Megszavazta a Hongkongra vonatkozó, széles körű bírálatokat kiváltó nemzetbiztonsági törvényt a kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottsága, a jogszabály várhatóan július 1-jén lép hatályba. Nicolás Maduro venezuelai államfő kiutasította országából az Európai Unió nagykövetét, miután a közösség szankciókat rendelt el több venezuelai tisztségviselő ellen, amiért ellehetetlenítették az ellenzéki többségű parlament munkáját. Emberi mulasztás okozta az ukrán utasszállító lelövését januárban, s nem a felsőbb katonai vezetés utasítására történt - jelentette ki Golám Abbász Torki, Teherán tartomány katonai ügyésze. Legalább 24-en fulladtak vízbe Bangladesben, amikor egy hajóval összeütközött, majd felborult és elsüllyedt egy utasszállító komp. Súlyos árvíz pusztított Lengyelországban. Mintegy 400 embert kellett evakuálnia a lengyel tűzoltóságnak, köztük többen koronavírusos betegek. A monszun okozta árvizek miatt egymillió embert kell kimenekíteni az India északkeleti részében fekvő Asszám államban. Elsüllyedt egy autó a Dunában Dömsödnél - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Új kerékpársávok, illetve buszok és biciklik által közösen használható forgalmi sávok kialakítása kezdődik el a VIII. kerületi Baross utcában - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Kidőlt fák és vízelöntések miatt több mint hetven esetben riasztották a tűzoltókat a hétfő esti vihar nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Szerződést hosszabbított, így a MAC Újbuda csapatában folytatja jégkorongos pályafutását Sofron István. A Budaörs nyerte a nők küzdelmét az asztalitenisz Extraliga négyes döntőjében. Kétmillió forintra büntette Kuttor Attilát, a Mezőkövesd vezetőedzőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.