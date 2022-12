EY: béremelés nélkül is erősíthető a munkavállalói lojalitás

Megosztás itt:

A közleményben az EY szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy a megszokott megoldásokon túl számos adóhatékony lehetőség kínálkozik, ideértve bizonyos értékpapír-programokat is, amelyekkel a vállalkozások a bérköltségek jelentős emelése nélkül is növelhetik a munkavállalók motivációját és lojalitását.

Az energiaválság, az infláció és a növekvő kamatok nem várt kihívások elé állították a vállalatokat, ebben a környezetben minden cég számára fontos a működési költségek féken tartása, miközben az alkalmazottak béremeléssel szeretnék megtartani a vásárlóerejüket - emelték ki a közleményben.

Részletezik, hogy a felmérése szerint a válaszadók 95 százalékánál SZÉP-kártyát, 90 százalékánál céges programokat, 83 százalékánál prémium kategóriás munkaeszközöket, 79 százalékánál vállalati autót, 75 százaléknál tréningeket tartalmaznak leggyakrabban a béren kívüli juttatási csomagok.

