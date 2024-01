Évek óta uniós áruként érkezhet az ukrán baromfihús Európába + videó

Megosztás itt:

Védekezni kell, mert a jövőnk van veszélyben – figyelmeztetett az agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István ezt azzal kapcsolatban mondta Híradónknak, hogy az Európai Bizottság még a háború előtt szerződésben rögzítette, hogy évente 70 ezer tonna baromfitermék exportálását engedélyezett Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkijék azért, hogy ezt kikerüljék, cselezni kezdtek. A trükk pedig az, hogy egy bizonyos nagy ukrán vállalatnak vannak vágótelepei különböző európai országokban, ahol a beérkezett baromfit feldolgozzák, majd innen már EU-s csirkeként folytatja útját.

Az agrárminiszter szerint ebből is látszik, hogy felborul Európa belső piaca.

Régóta mondjuk, az első sokk, az első hatás bennünket ért a határ menti tagállamokat. Most már kezd begyűrűzni Európa belsejébe is, hiszen mi mindent elkövetünk, a legszigorúbb ellenőrzéseket is ahhoz, hogy ezek az áruk ne álljanak meg Magyarországon és ne Magyarországon kerüljenek forgalomba. Most kezdi éreztetni hatását Európa belsejében is – mondta Nagy István majd hozzátette, hogy már ébredeznek a német, a francia és a holland gazdák, hogy védekezni kell ez ellen.

A magyar álláspont már az elejétől fogva az, hogy az ukrán dömping termékeket nem szabad az ország területére beengedni – erről a Baromfi Termék Tanács igazgatója beszélt Híradónknak.

Sajnos a vámliberalizációt követően az európai térségben nagyjából két és félszer, háromszor annyi baromfihús érkezett az Európai Unióba. Sajnos a korábbiakban sem lehetett azt kizárni, hogy esetleg ukrán termék átcsomagolva, ne adj Isten a magyar piacokra is bekerült – mondta Csorbai Attila, Baromfi Termék Tanács igazgatója.

A magyar kormány a gazdákat és fogyasztók védelme érdekében, 2023 áprilisában átmeneti tilalmat rendelt az Ukrajnából érkező gabonafélék, mezőgazdasági, valamint húsfélék importjára.