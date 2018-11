Év végéig kell bejelenteni a gyümölcsösöket

December végéig kell bejelenteni a 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsösöket – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A határidő elmulasztása akár 50 ezer forintig terjedő bírsággal is járhat. Január elsejétől törvény írja elő a gyümölcsültetvények kataszter vezetését, az adatlapnak tartalmaznia kell a földhasználó adatait, az ügyfél-nyilvántartási számát és az ültetvény jellemzőire vonatkozó adatokat. A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság ellenőrizheti.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Simán be kell jelenteni, úgy gondolom, hogy ezt a gazdák meg is fogják tenni. A szakmai estjeinken már felhívtuk a gazdák figyelmét erre, hogy ezt tegye meg mindenki, mert ez szankcióköteles, csak azt nem tudjuk, hogy ki fogja ezt szankcionálni, mert kevés a létszám, aki ezt még most fel tudja dolgozni, amit természetesen meg fog oldani a kormányzat, nagyon helyesen, de ez idő kérdése. Én úgy gondolom, hogy ez nem kerül olyan őrületes adminisztrációba egy-egy termelő részéről, hogy ezt bárki ne tudná megtenni” – mondta egy őszibarack-termelő, Gyuris Mihály.