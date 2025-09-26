Európai–kínai–amerikai autóipari párbeszédet sürget a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége

Megosztás itt:

Történelmi jelentőségű találkozóra került sor szeptember 24-én és 25-én Budapesten, ugyanis első alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz az európai, amerikai és kínai autóipari szövetségek vezetői egy közös fórum keretében. A kétnapos egyeztetés házigazdája a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ) volt. A zárt körű szakmai tanácskozás legfontosabb célja az volt, hogy az iparág legfontosabb aktuális feszültségeire és döntéshelyzeteire keressen közös válaszokat. Az esemény kapcsán a GÉMOSZ és a Magyar Lízingszövetség pénteken tartott sajtótájékoztatót.

Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke elmondta, hogy a CECRA (European Council for Motor Trades and Repairers) az európai autókereskedők és -javítók ernyőszervezete, több százezer vállalkozás érdekeit képviseli az Európai Bizottság és egyéb döntéshozók felé. Ez a szervezet először tartotta meg közgyűlését Budapesten. Ennek kapcsán jött a GÉMOSZ ötlete, hogy legyen egy európai–kínai–amerikai párbeszéd, egy nemzetközi kerekasztal is. Ez utóbbi miatt megnőtt az érdeklődés az esemény iránt.

Gablini elmondta, hogy az autókereskedők és a márkakereskedések számára is rengeteg kihívást hordoz a jelenlegi autópiaci helyzet. Kínában a márkakereskedések több mint 30 százaléka bezárt az árháború miatt. Európában az új, többnyire ázsiai szereplők térnyerése igen szembetűnő. Az Egyesült Államokban a vámháború bolygatta fel az iparágat.

A GÉMOSZ-vezetője szerint a nagy európai cégeknek azzal kell szembesülniük, hogy ami piacot most elveszítenek, azt később már nem, vagy csak jelentős anyagi ráfordítással szerezhetik vissza.

Fotó: Shutterstock