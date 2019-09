Európai Bizottság: Az uniós országokban évek óta mérséklődik az áfakiesés

Államcélnak, kormányzati feladatnak nevezte az erőteljes demográfiai politika folytatását Orbán Viktor miniszterelnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, a Várkert Bazárban. Ha nincsenek családok és gyermekek, akkor egy nemzeti közösség el tud tűnni, ha pedig egy nemzet eltűnik, valami pótolhatatlan tűnik el a világból - mondta Orbán Viktor. A népesedési kihívásokra adott válaszaink határozzák meg a jövőnket mind kulturális, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Novák Katalin kiemelte: 2019-ben a demográfia már nem csupán egy ügy a sok közül, hanem a legfontosabb közös ügyünk. Andrej Babiš cseh kormányfő szerint a demográfiai változás nem olyan népszerű téma mostanában, mint a klímaváltozás, de a csökkenő népességnek hasonlóan súlyos következményei lehetnek. ÁSZ: A magyar családpolitika eredményessége már jelenleg is érzékelhető, európai uniós összehasonlításban is szignifikáns mértékű a teljes termékenységi arányszám 2011-től bekövetkezett javulása. Orbán Viktor érdeme, hogy soha nem látott jó kapcsolat van Szerbia és Magyarország között - mondta Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. A bevándorlás és a határvédelem volt a fő téma Orbán Viktor miniszterelnök és Tony Abbott korábbi ausztrál kormányfő találkozóján a Karmelita kolostorban. Kósa Lajos közölte: a Fidesz szeretne szövetséget kötni a magyar választókkal annak érdekében, hogy 2030-ra a magyar települési átlag- életszínvonal elérje az uniós átlagot. A 78 Jász-Nagykun-Szolnok megyei településből 63-ban indul fideszes polgármesterjelölt az önkormányzati választáson - jelentette be a kormánypárt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Tartalék párttal mentené át saját politikai létét a Jobbik - írja a Magyar Nemzet. A cikk szerint az októberi önkormányzati választásnak és az azt követő tisztújító kongresszusnak azért is van jelentős tétje a Jobbik számára, mert egy újabb kudarc a párt jövőjét veszélyeztetné. A Nemzeti Közművek felkészült a gáz- és villanyszámla kifizetéséhez felhasználható nyugdíjasoknak szóló rezsiutalványok beváltására - közölte az NKM Nemzeti Közművek Zrt. A magyar mezőgazdaságban a jelenleginél 60 százalékkal nagyobb termelési potenciál van - mondta Nagy István agrárminiszter a 32. Bábolnai Gazdanapok megnyitóján. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elfogadhatatlannak tartja az egyházon belüli szexuális visszaéléseket, minden lehetséges eszközzel fellép a kiskorúak bántalmazása ellen, és az elkövetők helyett bocsánatot kér. Magyarország, ahogy eddig is tette, ezután is támogatja Georgia területi egységét a nemzetközileg elismert határai között, és továbbra is kiáll az ország euroatlanti integrációs törekvései mellett - mondta Áder János államfő Tbilisziben. A visegrádi országok közös fellépése teljes mértékben szolgálja a magyar nemzeti érdeket, és ezért ennek a közös fellépésnek a fenntartása is nemzeti érdek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. Ausztria minden negyedik lakosa migrációs hátterű, vagyis szülei más országban születtek - derül ki a 2018-as adatok alapján összeállított jelentésből. A jogállamiság fokozott ellenőrzésére van szükség azokban az országokban, amelyekben e téren erőteljesebb hiányosságok mutatkoznak - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke Brüsszelben. A bevándorláspárti erők Timmermansszal az élen továbbra is nyomást akarnak gyakorolni a migrációt elutasító tagállamokra, és ehhez a jogállamiságot akarják felhasználni varázsszóként - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. Olaszországban letette hivatali esküjét az Öt Csillag Mozgalom és a baloldali Demokrata Párt közös kormánya Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével. Törökország egymillió szíriai visszatelepítését tervezi az ország északi részén létrehozandó biztonsági övezetbe, és ha nem kap hozzá segítséget, különösen az Európai Uniótól, akkor megnyitja kapuit - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Elfogadta a londoni alsóház azt a törvénytervezetet, amely megtiltja Boris Johnson miniszterelnök konzervatív párti kormányának Nagy-Britannia rendezetlen, megállapodás nélküli kiléptetését az Európai Unióból. Nem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel nem gyűlt össze az indítvány támogatásához szükséges kétharmados többség. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója aggasztónak nevezte Boris Johnson az ír-északír határral kapcsolatos álláspontját. Mintegy 780 millió eurót tett elérhetővé a bennmaradó tagállamok számára az Európai Bizottság az Egyesült Királyság esetleges rendezetlen kilépése okozta gazdasági károk enyhítésére. A Brit Iparszövetség vezetője szerint „halvány reménysugár” az üzleti szektor számára az a törvény, amely elvben lehetetlenné teszi, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. Recep Tayyip Erdogan török elnök felvetette, hogy más nyugati fejlett államokhoz hasonlóan Törökországnak is szüksége lenne nukleáris rakétákra. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabul központjában, az afganisztáni NATO-misszió főhadiszállása közelében - 10 ember meghalt, 42 megsebesült. A kabuli merényletben egy román és egy amerikai katona is életét vesztette. Észak-Korea azt kérte az ENSZ-től levélben, hogy az év végéig csökkentse területén a nemzetközi segélyezésért felelős munkatársainak létszámát - írta a Reuters hírügynökség. San Francisco városa belföldi terrorista szervezetnek nyilvánította az Országos Fegyverszövetséget, amely az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb szervezete. Ostromállapotot rendelt el a guatemalai kormány az ország öt északkeleti tartományában azért, hogy újra ellenőrzése alá vonja ezeket a területeket, miután kábítószercsempészek meggyilkoltak három katonát. A mexikói kormány jogi lépéseket tesz bírókkal és ügyészekkel szemben amiatt, hogy több gyanúsítottat is szabadon engedtek a 2014-ben eltűnt 43 diák ügyében. Egy tonna kábítószert szállító jacht futott zátonyra Ausztrália nyugati partjainál. Egy ember meghalt és mintegy harmincan megsérültek, amikor teherautóval ütközött össze egy személyvonat Japánban. Nagy erejű tájfun közeledik Japán déli partjaihoz, a meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy hatalmas hullámokat korbácsolhat, és erős széllökések, heves esőzések kísérhetik. Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán az Egyesült Államok keleti partvidékére. Halálra gázolt egy vonat egy férfit Sopronban, a Kossuth Lajos utcai vasúti átjáróban - közölte a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság. Egy nemzetközi gyakorlat miatt katonai konvojok közlekednek péntektől több forgalmas útszakaszon - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat 8 személlyel, köztük 4 kézilabda-játékvezetővel szemben, mert pénzért befolyásolták a meccsek eredményét. Az UVSE öt góllal legyőzte a vendég Debrecent a férfi vízilabda nyitófordulójában. Az előzetes nevezések alapján 84 országból érkeznek futók a vasárnapi 34. Wizz Air Budapest Félmaratonra.