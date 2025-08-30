Európa az utolsó pillanatban vágta át a Huaweit, Peking dühös válasza jöhet

Megosztás itt:

A spanyol kormány közvetlenül a szerződés aláírása előtt avatkozott közbe, hogy megakadályozza a Huawei optikai berendezéseinek telepítését egy 16 ezer kilométeres országos hálózatban. A beruházás nemcsak civil, hanem védelmi célokat is szolgált volna, hiszen a „RedIRISNOVA" nevű hálózat a védelmi minisztériumhoz tartozó intézményeket is lefedte volna – írta a South China Morning Post.

A madridi digitalizációs minisztérium az utolsó pillanatban fújta le az ügyletet, arra hivatkozva, hogy a kormány digitális stratégiája és stratégiai autonómiája nem egyeztethető össze a kínai technológiai óriás jelenlétének erősítésével.

