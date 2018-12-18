2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Esik a fekete arany ára

Hír TV

2018. december 18., kedd 17:06

Túlkínálat miatt 4 százalékot esett az olaj ára. Az energiahordozó árát egymás után harmadik napja az nyomja le, hogy az Egyesült Államok és Oroszország rekordszintre emelte a kitermelést.

Az amerikai piacon tavaly szeptember óta a legalacsonyabb értékre csökkent a fekete arany ára, 47 dollár 87 centre. Az északi-tengeri irányadó típus, a Brent is 57 dollárra esett.

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