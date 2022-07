Megosztás itt:

A Kormányinfón bejelentették, hogy az Európai Bizottság álláspontját a magyar kormány négy kérdésben is elfogadja, így az uniós forrásokról szóló megállapodás is hamarabb megszülethet. A forint ezért a hírek együttes hatására az euróhoz, az amerikai dollárhoz és a svájci frankhoz képest is erősödésnek indult. A forint euró árfolyama tegnap a 416 forintot is megközelítette, jelenleg a 412-es szinten áll.