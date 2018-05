Erősen kezdte az évet a gazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a GDP az első negyedévben 4,7 százalékponttal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A növekedéshez főként a kereskedelem és a turizmus járult hozzá. Az adat az előző negyedévhez képest is 1,2 százalékos erősödést mutat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tárcavezető optimista, szerinte a számok magukért beszélnek. „Azt mutatja, hogy a magyar gazdaság továbbra is növekedési pályán van, nőnek a bérek, a keresetek, emelkednek a jövedelmek, nő a foglalkoztatottság és a szolgáltató szektor is felzárkózott most már a belső motorok közé” – nyilatkozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.