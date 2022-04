Erős befektetői aktivitás a gyorsuló ingatlanpiacon

Megosztás itt:

A Duna House becslése szerint még mindig felfelé ívelő szakaszában van az ingatlanpiac, a 2022-es első negyedévben összesen 39 156 tranzakció zajlott Magyarországon, amely az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése. Az adásvételek számát a hitelkamatok drágulása és az otthonteremtési kedvezmények még biztos kihasználása mellett, az országos szinten legfőbb vásárlási okként jelentkező, erős befektetői aktivitás is erősíti. Az ingatlan a jelenlegi, bizonytalan gazdasági környezetben is jó beruházás, a befektetési kedv fellendülését a budapesti kerületek iránti érdeklődés átrendeződése is mutatja, egyre nagyobb figyelem összpontosul a belvárosi területre.

A Duna House keresletindexe márciusban kevéssé csökkenő érdeklődést mutat a rövidebb februárhoz képest, a változás azonban nem jelentős, a választások és az orosz-ukrán háború hatásai miatt dönthettek néhányan a kivárás mellett.

Az új lakások négyzetméterára már 11 budapesti kerületben haladta meg az 1 millió forintot idén január és március között. Az áremelkedés ellenére is kelendő ez az ingatlantípus, a piacra kerülő lakások 72%-át szinte azonnal értékesítették. A negyedéves tranzakciók adatai alapján elmondható, hogy nem csak bővült, de fel is gyorsult az ingatlanpiac, az értékesítési idő a használt házak és lakások esetében is lerövidült az előző év első negyedévéhez képest.

Jelentős drágulást észlelhetünk országosan a panellakásoknál, a fővárosi panelotthonok átlagos négyzetméterára Budán 24, Pesten 18,7%-kal nőtt 2022 elején. A téglaépítésűeket Budapest egész területén magasabb áron kínálták, mint tavaly ilyenkor, Kelet- és Nyugat-Magyarországon azonban mérséklődött ezen ingatlanok átlagos négyzetméterára. Az erős kereslet következtében a Duna House a következő időszakban sem számít a nominális árak csökkenésére. Az ingatlanpiac átrendeződni látszik, az újépítésű árak jelentős növekedése miatt várhatóan egyre több lakáskereső fog használt ingatlant vagy albérletet választani, ezzel megtámasztva a befektetői kereslet alapjául szolgáló bérleti piacot is.

A jelzáloghitel-piac a lakáspiaccal együtt bővült, az MNB tényadatai és az elmúlt hónapok DH becslése alapján negyedéves tekintetben ez 320 milliárd forintot jelent, amely 37%-os emelkedés mutat 2021 első negyedévéhez képest. A Duna House Pénzügyek adatai szerint az átlagos hitelnagyság az ország minden területén nőtt a 2022 január-március közötti időszakban. A piaci tapasztalatok alapján a hitelfolyósításnál is erősebben bővült a beadások száma, így várhatóan a következő hónapokban is nagyon erős hitelpiaci számok érkeznek majd.

Fotó: Shutterstock