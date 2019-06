Ericsson: 5 év alatt közel kétmilliárdra nő az 5G előfizetések száma

Budapesten a vizitdíj bevezetésével, a forráshiányok pótlásával, valamint több-biztosítós rendszer kidolgozásával kampányol a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltje. A Fidesz budapesti szóvivője felszólította Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármestert, ne sumákoljon a kerületi parkolási botrányban, fedje fel a parkolási szerződést előkészítő jegyző eltávolításának körülményeit. Schmuck Andor volt szocialista politikus is beszáll a főpolgármester-jelölti harcba. A jelöltté váláshoz 2 ezer aláírást kell összegyűjtenie. Sermer Ádám bejelentette, hogy közadatigénylés formájában kikéri az összes olyan fővárosi jegyzőkönyvet, amelyikből kiderül, hogy milyen módon tárgyalták eddig az egészségügy kérdéseit. A misszió jegyében telik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő év az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében - mondta Erdő Péter bíboros, érsek az egyházmegye családi napján. Hiába bántják a magyarokat Erdélyben, elüldözni nem lehet őket, a történelmet pedig nem lehet átírni - jelentett ki az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Soltész Miklós szerint nehéz komolyan venni a román államfőt, aki a pápának nemrég arról beszélt, hogy a kisebbségvédelem terén Románia mintaállamnak számít. A Demokratikus Koalíció követeli, hogy hozzák előre a Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos vitát a Parlamentben és a napirend módosítását kezdeményezi. A védőnők munkája sokkal járulhat hozzá az egészséges életmód kialakításához, a civilizációs betegségek kialakulásának megelőzéséhez - mondta Horváth Ildikó, az egészségügyért felelős államtitkár. A magyar háztartások fizetőképessége idén az első negyedévben minden eddiginél magasabb szintre lépett, és további javulás várható - derül ki a követeléskezelő Intrum Justitia Zrt. és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös kutatásából. Nyáron ismét megnőtt a migrációs nyomás délen, ezért a honvédek június 1-jével visszatértek a határra, segítve a rendőröket - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ellenzi az úzvölgyi katonatemető államosítását, miután az állami intézmények „nem akarták, vagy nem tudták” megakadályozni a június 6-ai incidenseket - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Mediafax hírügynökségnek. Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három célját: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérülést és a sírgyalázást. A visegrádi négyek egyre sikeresebb és növekvő láthatósággal bíró regionális szövetség - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter a szlovákiai Pöstyénben. Júliustól bevetésre kész állapotban lesz a visegrádi négyek közös harci egysége, amely az európai uniós keretek között fog működni - jelentette be Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter. Prokopisz Pavlopulosz görög államfő jóváhagyta Alekszisz Ciprasz miniszterelnöknek a parlament feloszlatására irányuló kérését, megnyitva ezzel az utat az előrehozott választások előtt. Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy katolikus papot a lengyelországi Wroclawban, miután egy 57 éves férfi késsel támadt rá - értesült az AP. Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be a pártfrakció illetékes szakbizottsága. Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka, örökletes, gyógyíthatatlan betegségének, a diszkinéziának a tüneteit szüntette meg a kávé. Legkevesebb hat ember vízbe fulladt, amikor felborult egy migránsokat szállító csónak az Égei-tengeren, Leszbosz szigetének partjainál. Máltán 97 menekültet a fegyveres erők vittek biztonságos területre. A szíriai kurd hatóságok átadtak Franciaországnak, illetve Hollandiának tizenkét francia és két holland gyermeket, akik az Iszlám Állam terrorszervezet harcosainak árvái - közölték kurd tisztségviselők. Több ezer gyereket bántalmaznak Szenegál Korán-iskoláiban, a fizikai bántalmazásnak és a gyermekek magukra hagyásának halálos áldozatai is vannak - áll a Human Rights Watch nemzetközi emberi jogi szervezet keddi jelentésében. Helikopter zuhant egy épületre New York város Manhattan negyedében, a Times Square északi részéhez közel - sajtóértesülések szerint legalább egy ember meghalt. A férfi és nő alkotta család értékeit hangsúlyozza a Vatikán genderelméletről kiadott dokumentuma. Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről - jelentette be Marcelo Ebrard külügyminiszter. Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - közölte Donald Trump amerikai elnök. Egyiptom londoni nagykövetsége a brit külügyminisztériumhoz fordult annak érdekében, hogy állítsák le Tutanhamon fáraó bronz szoborfejének júliusra tervezett eladását a Christie's aukciósháznál. Magyar vízipari vállalatok mutatkozhattak be Pekingben. Jóváhagyta Maha Vadzsiralongkorn (X. Ráma) thaiföldi király Prajut Csan-Ocsa miniszterelnöki kinevezését. Tűzvész pusztított a dél-ukrajnai Odessza egyik elmegyógyintézetében, a híradások szerint hat ember bennégett. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában - értesült a The Wall Street Journal c. amerikai lap. Vízügy: csaknem 60 centimétert apadt szombat óta a folyó. A Hableány mentési munkálatai és a kutatás miatt a Duna érintett szakaszán légtérkorlátozás van érvényben vasárnap éjfélig - közölte a Terrorelhárítási Központ. Zajlik a Hableány sétálóhajó kiemelését: már a teljes hajótest a víz felszínén van, a kiemelési munkáknak azonban még nincs vége. Négy áldozatot emeltek ki. Dunai hajóbaleset: Elkezdődött a víz kiszivattyúzása a hajótestből. Egy sávban lehet csak autóval közlekedni Pest felé a Margit hídon. Az emelés idejére a rendőrség lezárta a külső sávot, torlódásra figyelmeztetnek. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt június közepétől erős forgalom várható a Csongrád megyei határátkelőhelyeken. Halálra gázolt egy személygépkocsi egy gyalogost az M7-es autópályán Polgárdi közelében. Kisfiúval erőszakoskodó férfi ellen indult eljárás Budapesten. Személyvonattal ütközött egy motoros Debrecen belterületén, a motoros férfi megsérült - közölte a rendőrség Puskás Suzuki Kupa: CR Flamengo (brazil) - Puskás Akadémia 4:2; Hagi Akadémia (román) - Panathinaikosz (görög) 4:0; Budapest Honvéd - Bayern München (népmet) 2:2 - 11-esekkel: 3:2 A következő idényben nem a román Paul Bogdan irányítja a Békéscsaba női röplabdacsapatát. Közel 400-an indulnak a budapesti iskolai küzdősport vb-n. A magyar szövetség átveszi az osztrák központú női jégkorongbajnokság szervezését. Férfi kosárlabda NB I: Pécsi VSK-VEOLIA - Egis Körmend 68:64