Erdős Norbert: Az agrártámogatások megőrzése is a voksoláson múlik

Három hét múlva, május 26-án közel 8 millió választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. Az európai emberek számára az európai parlamenti választás arról szól, lesz-e egyáltalán európai jövő - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Mezőtúron. Kövér László kiemelte: az európai emberek szempontjából a voksolás valódi tétje a kontinens és benne Magyarország jövője. Az agrártámogatások megőrzése is az európai parlamenti választás eredményétől függ, hiszen az uniós agrárforrások csökkentéséből Brüsszel a migráció költségeit fedezheti - mondta Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője. A Fidesz-KDNP szeretettel köszönti az édesanyákat. A Mi Hazánk Mozgalom szerint családbarát felsőoktatásra és foglalkoztatáspolitikára van szükség ahhoz, hogy több gyermek szülessen Magyarországon - jelentette ki Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Farkas Örs politológus szerint Demeter Márta, az LMP társelnöke volt szocialistaként szocialista szavazókra vadászik a közösségi médiában. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy fordítson több figyelmet és erőforrást az idősgondozás fejlesztésére - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Amíg Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nem tesz rendet a kerületében, addig a Fidesz-KDNP budapesti polgármesterei nem fogadják őt - reagált a Fidesz arra, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármesterjelöltje „kerületjárásba” kezdett. Zugló polgármesterét, az MSZP támogatását is élvező Karácsony Gergelyt terheli a felelősség, amiért veszteséges a kerületi parkolási rendszer - jelentette ki Borbély Ádám, a budapesti Fidelitas elnöke. A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Azt javasolja a Magyar Nemzeti Bank a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőknek, hogy minél hosszabb időre fixálják a kamatot, mert egy esetleges pénzügyi válság nagy kockázatot jelent. Lízingdíj-támogatás igényelhető új mezőgazdasági gép és berendezés beszerzéséhez - közölte a Agrárminisztérium. Az amerikai elnök és a magyar kormány egyformán erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Kiszelly Zoltán politológus szerint Donald Trump amerikai elnök fel szeretné értékelni Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnök politikáját az európai parlamenti választások előtt a május 13-i találkozóval. Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. A Brexit ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről - értesült a hvg.hu. Kisebbségi önkormányzati választások kezdődtek Horvátországban: 20 nemzeti kisebbség 352 kisebbségi tanácsot és 109 kisebbségi képviselőt választ meg – a választásokon magyarok is részt vesznek. Ma tartják az elnökválasztás második fordulóját Észak-Macedóniában. Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban. Ferenc pápa arra kérte a bolgár hatóságokat, hogy ne fordítsák el fejüket és ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból, és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében - közölte Ivan Szoltanovszkij, az ország ET-képviselője. Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - közölte Fuat Oktay török alelnök. Szombat reggel óta 450 rakétát lőttek Gázából Izrael felé, éjszaka is folytatódtak a támadások. Benjámin Netanjahu erőteljes izraeli támadásokat rendelt el válaszul a gázai fegyveresek ellen. Recep Tayyip Erdogan török elnök szigorúan elítélte, hogy az izraeli hadsereg gázai megtorló támadássorozatában lebombázta az Anadolu török állami hírügynökség helyi irodáját magába foglaló épületet. Radikális iszlamista tálibok megtámadták az észak-afganisztáni Baglán tartomány rendőr-főkapitányságát, legalább 9 ember életét vesztette és 41 megsebesült - közölte a kabuli belügyminisztérium és helyi egészségügyi hatóságok. Donald Trump szerint Észak-Koreának nagy gazdasági potenciálja van, és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nem fogja megszegni a neki tett ígéreteit. Észak-Korea rakéta-sorozatvetőivel és harctéri ballisztikus rakétáival „csapásmérő gyakorlatot” tartott szombat reggel - jelentette az ország állami médiája. Lezuhant egy katonai helikopter Venezuelában, 7 utasa meghalt. Őrizetbe vették Algériában Abdel-Azíz Buteflika megbuktatott elnök befolyásos öccsét és a hírszerzés két volt vezetőjét - közölte egy biztonsági vezető. Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán. Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt. 40 szurkolót állított elő a rendőrség az FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt, ellenük garázdaság miatt indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Több autó csúszott egymásba az M3-as autópálya főváros felé tartó oldalán Hatvan közelében, a baleset miatt torlódik a forgalom az érintett szakaszon - közölte a rendőrség. Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között leszakadt a felsővezeték. Férfi kézilabda BL: Veszprém - Flensburg 29:25 Labdarúgó NB I: Ferencváros - Újpest 2:1 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC 0:1; Szombathelyi Haladás - Paksi FC 1:1; Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC 2:2 Női vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 11:7 Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - RacioNet-Honvéd 10:12 Kreiss Fanni 12. lett a női tőrözők németországi világkupa-versenyén.