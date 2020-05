Épülnek az új bankszékházak

A Raiffeisen Banknak az eredeti elképzelések szerint tavasszal már be kellett volna költöznie új székházába. A HB Reavis Agora projektje kissé megcsúszott, ezért a bank által bérelt irodai részek belső kialakítására most kerül sor. A Világgazdaság kérdésére a Raiffeisen Banknál elmondták, hogy a budapesti székházak költözése a tervek szerint a nyár első felében esedékes. A pénzintézet figyeli a járványhelyzet alakulását, és az aktuális körülményekhez alkalmazkodva bonyolítja majd le a költözés operatív részét.

A Raiffeisennél ugyanakkor az irodakomplexumban előre meghatározott aktív helyek számán rövid távon nem terveznek változtatni.

Messzebb áll a megvalósítástól az OTP Bank új projektje. A Market Építő Zrt. generálkivitelezésében megvalósuló beruházást a tervek szerint 2021 novemberében adják át, ekkor a fővárosban szétszórtan, 27 telephelyen működő központi és leányvállalati irodák zöme át fog költözni az új épületbe.

"A veszélyhelyzet elrendelése az új irodaház építését kis részben befolyásolta, csupán néhány biztonsági óvintézkedést kellett életbe léptetni" - reagált az OTP a lapnak. Azt is jelezték, hogy az elmúlt hetekben rengeteg olyan értékes tapasztalatot gyűjtöttek, amelyek hosszú távon hatással lesznek a mindennapi munkavégzésre. Folyamatosan elemzik a helyzetet, és alkalmazkodnak a kihívásokhoz.

"Irodaházakra a jövőben is szükség lesz, de belső kialakításukra, a közösségi helyek berendezésére mindenképp hatással lesznek a most szerzett ismeretek. Mivel az új központ már majdnem szerkezetkész állapotban van, ezért a szükséges finomításokat most elvégezhetjük" - hangsúlyozta az OTP.

MTI