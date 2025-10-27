Energiaellátás tekintetében Magyarország kitart pragmatikus álláspontja mellett

Megosztás itt:

Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete közölte, hogy Washington felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy készítsenek konkrét tervet az orosz olajról való fokozatos leválás érdekében. A diplomata szerint míg a térség más országai már tettek lépéseket ebbe az irányba, Budapest eddig nem dolgozott ki stratégiát, és nem mutatott különösebb kezdeményezést. Whitaker hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal, valamint olyan szomszédos államokkal, például Horvátországgal, amelyek segítséget nyújthatnak az átállásban – számolt be róla a Fox.

Whitaker legutóbbi kijelentésében kiemelte, hogy Donald Trump kezében van minden szükséges tárgyalási eszköz, miközben Oroszország helyzete egyre gyengül. Ennek a háborúnak és a vérontásnak véget kell vetni. Oroszország nem tud előrenyomulni, sőt hetente veszítenek az ukrán haderővel szemben – mondta.

Donald Trump nemrég arról beszélt, hogy Európának teljesen le kéne állnia az orosz olaj vásárlásával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország az energiabiztonságot a realitások talaján kezeli, ezért nem mondhat le az orosz olajról. Az energiaellátást fizikai problémaként kell kezelnünk, realisztikus szemlélettel kell közelítenünk hozzá, hiszen pusztán politikai szándékkal nem lehet lakásokat fűteni vagy hűteni – hangsúlyozta a tárcavezető.

Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének 80. éves ülésszaka alkalmából adott interjúban azonban kiemelte: Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül. A külügyminiszter egyúttal jelezte: megérti Trump megközelítését, ez azonban nem változtat a realitásokon.

Fotó: Shutterstock