Vállalkozások figyelem, jön a hatalmas lehetőség fix 3 százalékos hitel mellé

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

"Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk"

- írta, hozzátéve, hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen 50 milliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás - ismertette.

"Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!"

- írta az államtitkár.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)