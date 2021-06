Emelte a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács

Újabb 54 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 4 beteg meghalt. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,5 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. A „nyelvvizsga-amnesztia” meghosszabbítását javasolja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a kormánynak. Augusztus 31-ig mintegy 50 ezren szereznének diplomát, közülük nagyjából 20 ezer hallgatónak nincs meg az ehhez szükséges nyelvvizsgája. Nem igaz a baloldali vezetésű önkormányzatok kivéreztetése és ellehetetlenítése – Fidelitas. Budai Gyula: A Fideszt akarták kompromittálni a Czeglédy Csaba és Althoffer Zoltán állítólagos üzenetváltásairól készült, de valójában hamis lehallgatási jegyzőkönyvvel. 0,9%-ra emelte a jegybanki alapkamatot az MNB monetáris tanácsa. Július 1-re minden magyarországi fürdő megnyithat – Fürdőszövetség. Az európai ügyekért felelős miniszterek tanácsának ülésén ma ismét napirendre kerül a Magyarország ellen indított 7. cikkely szerinti eljárás. Az Unió mára ideológiai viták túszává vált – reagált Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztjában. A tárcavezető hozzátette: olyan Európára van szükség, ahol a tagállamok eltérő ideológiai és kulturális nézetei miatt nem jár megbélyegzés. Szijjártó Péter: Ha nincs haladás z EU-bővítés terén, akkor az unió az Egyesült Királysághoz hasonlóan a Nyugat-Balkánt is elveszítheti. Globális fake news kampány zajlik, amellyel megpróbálják félrevezetni a széles közvéleményt a gyermekek védelméről szóló magyar törvénnyel összefüggésben – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. Az Európai Labdarúgó-szövetség nem engedi, hogy szivárványszínű díszkivilágítást kapjon a müncheni Allianz Arena a német és a magyar válogatott szerdai Európa-bajnoki mérkőzésén. Az UEFA vezetői helyes döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy nem asszisztálnak a Magyarországgal szembeni politikai provokációhoz – jelentette ki Szijjártó Péter Luxemburgban. Már több mint 178,7 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában fokozatosan lassul a járvány terjedése, stabilizálódni látszik a fertőzöttek száma. Estig Szerbia nagykorú lakosságának ötven százaléka megkapja a koronavírus elleni védőoltás valamelyikének legalább egy adagját - közölte a szerb egészségügyi államtitkár. Hollandia június 26-tól feloldja szinte valamennyi koronavírus elleni intézkedést, az azonban továbbra is érvényben marad, hogy az emberek között 1,5 méteres távolságot kell tartani. Kubában előállították az első latin-amerikai koronavírus elleni védőoltásokat, melyek komoly hatékonyságot mutatnak a betegség ellen – jelentette be hétfőn a vakcinát kifejlesztő helyi laboratórium. Észak-Korea közölte az Egészségügyi Világszervezettel, hogy 30 ezer ember tesztelése után sem talált egyetlen koronavírus-fertőzöttet sem. Kazahsztánban is kimutatták a koronavírus delta variánsát, a mutációt a fővárosban azonosították. Letartóztatással fenyegette meg a Fülöp-szigetek elnöke azokat, akik nem hajlandók beoltatni magukat az új típusú koronavírus okozta betegség ellen. Nem száll harcba jövőre az amerikai képviselőház elnöki tisztségéért Donald Trump, habár ez fontos pozíció lett volna a republikánusoknak a demokrata többségű alsóházban. Az ENSZ szerint a „veszélyben lévő” világörökségi helyszínek közé kellene sorolni az ausztrál Nagy-korallzátonyt. Ausztrália évek óta küzd azért, hogy a Nagy-korallzátony ne kerüljön fel az UNESCO listájára, ami akár világörökségi státuszának elvesztéséhez is vezethet. Hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos, a legmagasabb, harmadfokú intézkedés csütörtök éjfélig lesz érvényben. A hőségriadóra való tekintettel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett strandok csütörtökig egy órával tovább (este 8 óráig) tartanak nyitva. Vízvételi és hűsítőpontokat állított fel Budapest legforgalmasabb helyszínein a Budapesti Közlekedési Központ, a járatokon pedig fokozottan használják a klímaberendezéseket. Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor, továbbá 11 új elemmel bővült a Magyar Értéktár. Szudi Ádám és Ecseki Nándor is megnyerte első csoportmérkőzését az egyes selejtezőjében a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokság nyitónapján. Labdarúgó Eb: Ukrajna–Ausztria 0-1; Hollandia–Észak-Macedónia 3-0. Labdarúgó Eb: Finnország–Belgium 0-2; Oroszország–Dánia 1-4. Bemutatkozott a MOTAM elnevezésű vállalkozás, amely a tehetséges magyar autó- és motorversenyzők pályafutásának menedzselését, és a sportolók világbajnoki mezőnybe juttatását tűzte ki célul.