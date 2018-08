Emelkedett az üzemanyagok ára

2018. AUGUSZTUS 31., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR SZEMÉLYESEN VESZ RÉSZT SZEPTEMBER 11-ÉN AZ EP PLENÁRIS ÜLÉSEN, MELYEN A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJÁT TARTJÁK MAGYAR IDÕK. MA VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS, AZ IDÉN IMMÁR MÁSODSZOR. BEKÉRETTE A BUDAPESTI SVÉD NAGYKÖVETET SZIJJÁRTÓ PÉTER, MIUTÁN TÖBB SVÉD MINISZTER IS BÍRÁLTA AZ ORBÁN-KORMÁNY MENEKÜLTPOLITIKÁJÁT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETE: MAGYARORSZÁGON NINCS VESZÉLYBEN A DEMOKRÁCIA ÉS NEM CSORBULNAK A SZABADSÁGJOGOK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKHOZ KÖZELEDVE FOLYTATÓDNI FOG A HARC A MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSÉRÕL. MAGYAR-AMERIKAI ÜZLETI TANÁCS: EGYRE TÖBB AMERIKAI VÁLLALAT FEKTET BE MAGYARORSZÁGON M1. PARRAGH LÁSZLÓ: A KERESETEKRE A DOLGOZÓKÉRT FOLYTATOTT VERSENY VAN HATÁSSAL MAGYAR IDÕK. NEM LESZ KÖZÖS BALOLDALI LISTA A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSON, A DK ÖNÁLLÓAN INDUL. MÓDOSULHAT A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY ÍRJA A MAGYAR IDÕK. BAROMFI TERMÉK TANÁCS: 10 SZÁZALÉKKAL DRÁGULHAT A BAROMFIHÚS. DK: VESZÉLYBE KERÜLHET A SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS A HONVÉDKÓRHÁZBAN, HA NEM SIKERÜL MEGEGYEZNI AZ ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁRÓL AZ ORVOSOKKAL. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM: NEM MONDTAK FEL AZ ORVOSOK, A BETEGELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES ORVOSI LÉTSZÁM RENDELKEZÉSRE ÁLL A HONVÉDKÓRHÁZBAN. MINTEGY TÍZ TONNÁNYI HAL PUSZTULT EL A PILISVÖRÖSVÁRI HALASTÓBAN, AZ ESETET SZAKEMBEREK VIZSGÁLJÁK. SZÁZ FÕS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉST HAJT VÉGRE ÕSSZEL A MAGYAR POSTA. EGYMILLIÁRDOS NYERESÉGET VÁR AZ IDÉN A MÁTRAI ERÕMÛ ÍRTA A VILÁGGAZDASÁG. 12 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTIK AZ ALSÓ-TISZA ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉT, GÁTAKAT ERÕSÍTENEK ÉS ÚJ ÁRVÍZ-KAPUT ÉPÍTENEK. ORBÁN VIKTOR: ÚJ, MIGRÁCIÓELLENES EURÓPÁRA VAN SZÜKSÉG, AMELYET NEM MACRONOK KÉPVISELNEK. AZ EURÓPAI UNIÓ SZÉTSZAKÍTÁSÁVAL VÁDOLTA ORBÁN VIKTORT ÉS MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERT EMMANUEL MACRON. UNIÓS BIZTOS: AZ EU NULLÁRA CSÖKKENTENÉ VALAMENNYI IPARI TERMÉK IMPORTVÁMJÁT, HA AMERIKA IS HASONLÓ VÁMCSÖKKENTÉST VEZETNE BE. MERKEL SZENEGÁLBAN: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI FELLÉPÉSRE TETT ÍGÉRETET A SZENEGÁLI ELNÖK. TOVÁBB GYENGÜLT A TÖRÖK LÍRA, LEMONDOTT A TÖRÖK JEGYBANK EGYIK ALELNÖKE. TÖBB TUCATNYIAN VESZTETTÉK EDDIG ÉLETÜKET A LÍBIA FÕVÁROSÁBAN KIROBBANT MILÍCIÁK KÖZÖTTI HARCOK SORÁN. A CNN AMERIKAI HÍRTELEVÍZIÓ ELNÖKÉNEK ELBOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE AZ AMERIKAI ELNÖK. KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTJA A RENDÕRSÉG AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK FELESÉGÉT A BEZEQ TÁVKÖZLÉSI VÁLLALATTAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN. TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJA A PALESZTIN ELNÖK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK IZRAELI-PALESZTIN BÉKEKÖTÉSRÕL SZÓLÓ JAVASLATÁT. LEZUHANT ETIÓPIÁBAN EGY KATONAI HELIKOPTER, A FEDÉLZETEN UTAZÓ 18 EMBER, KÖZTÜK KÉT GYEREK ÉLETÉT VESZTETTE. ÁRAMKIMARADÁSOK MIATT LEÁLLT A METRÓ CARACASBAN, A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL KÜZDÕ VENEZUELA FÕVÁROSÁBAN. EGYRE TÖBB VENEZUELAI MENEKÜLT ÉRKEZIK AZ EURÓPAI UNIÓBA, FÕLEG SPANYOLORSZÁGBA. ÕRIZETBE VETTEK NYOLC KORÁBBI MALÁJ HÍRSZERZÕT, AKIK A VOLT MINISZTERELNÖK KORRUPCIÓS BOTRÁNYÁBAN ÉRINTETTEK. AZ IMF-HEZ FORDULT AZONNALI SEGÍTSÉGÉRT ARGENTÍNA, MIUTÁN AZ ORSZÁG VALUTÁJA ÖSSZEOMLOTT. A REAL MADRID HORVÁT JÁTÉKOSA, LUKA MODRIC KAPTA AZ EURÓPAI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÉV JÁTÉKOSA-DÍJÁT. 2-2 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON CEGLÉD KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. LETARTÓZTATTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KOMÁROMBAN BALTÁVAL TÖBB DARABOT LETÖRT A MINDSZENTY JÓZSEF-SZOBORRÓL. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN A VÁCI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT A BÉKÉS MEGYEI SZEGHALOMNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CSÁSZÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.