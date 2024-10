Emelkedett az ökológiai gazdaságok területalapú támogatása + videó

Mostanáig mintegy 4 ezer magyarországi cégtől érkezett be támogatási igény összesen több mint 18 milliárd forintra.

Standard & Poor's: A magyar gazdaság egy erősebb növekedési pályára kerül + videó

Jutott egy jó hír a hétvégére is: az elmúlt négy napban, két hitelminősítő is mérte a magyar gazdaságot: előbb egy japán hitelminősítő, most pedig a Standard & Poor's állapította meg, hogy Magyarország befektetésre minősített kategóriában van - mondta Varga Mihály Facebook posztjában, amelyet pénteken este tett közzé.