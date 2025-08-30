Keresés

2025. 08. 30. Szombat
Belföld

EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után

2025. augusztus 30., szombat 11:30 | mti

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.

Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, "szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.

"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.

Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

