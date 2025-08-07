EM: szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez

Megosztás itt:

A tárca tájékoztatása szerint az eredetileg augusztus végi benyújtási határidőt az önkormányzatok kérésére 2025. szeptember 30-ig meghosszabbítják. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely energiahatékony lámpatestek telepítésére és autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére fordítható.

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét, hozzájárul a kistelepülések népességmegtartó képességének és vonzerejének növeléséhez. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. A kevesebb felhasznált áram a költségeken túl csökkenti a károsanyag-kibocsátást is - összegezték a közleményben.

A 18 milliárd forintos keretösszegű felhívásra július közepe óta jelentkezhetnek a vidéki kistelepülések. A lehetséges pályázók kezdeményezése alapján a kiíró egy hónappal későbbre, szeptember 30-ra halasztja a benyújtási időszak végét. A falvak kérésének eleget téve a műszaki-szakmai tartalomban is történt egyszerűsítés, amely könnyebbséget jelent a kistelepüléseknek - hívta fel a figyelmet az EM.

A közlemény idézi Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost, aki elmondta: a Magyar Falu Program pont attól ilyen eredményes, hogy rugalmasan reagál az 5000 lélekszám alatti településektől és az ott élőktől érkező igényekre és felvetésekre. A közvilágítás fejlesztésére irányuló pályázati konstrukció is ezért született meg, újdonságként a 2019 óta futó programban.

"Az önkormányzatok részéről nagy az érdeklődés, jelezték felénk, hogy örülnének a hosszabb pályázati időszaknak, hogy mindent alaposan elő tudjanak készíteni. Mi pedig ismét meghallottuk a hangjukat, ezért döntöttünk a plusz egy hónap biztosítása mellett, így 2025. szeptember 30-ig várjuk a pályázatokat. Biztatok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert ez egy nagyon kedvező konstrukció, amely hatalmas előrelépést jelenthet a kistelepülések számára" - fogalmazott a kormánybiztos.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, amely akár teljes egészében előlegként igényelhető. A vidéki önkormányzatoknak tehát gazdasági mozgásterüktől, pillanatnyi pénzügyi helyzetüktől függetlenül érdemes jelentkezniük, amire az újabb döntéssel további 30 nap áll rendelkezésükre.

Az eddig beérkezett pályázatok alapján az átlagos támogatási igény közel 22 millió forint. A népszerű program jóvoltából így a maximális lehívható forrással előzetesen becsült háromszázhatvannál akár jelentősen több kistelepülésen újulhatnak meg, működtethetők takarékosabban az utcai villanyoszlopok - hangsúlyozta az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: boon.hu