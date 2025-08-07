Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

EM: szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez

2025. augusztus 07., csütörtök 09:54 | MTI

Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra - közölte az Energiaügyi Minisztérium csütörtökön.

  • EM: szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez

A tárca tájékoztatása szerint az eredetileg augusztus végi benyújtási határidőt az önkormányzatok kérésére 2025. szeptember 30-ig meghosszabbítják. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely energiahatékony lámpatestek telepítésére és autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére fordítható.

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét, hozzájárul a kistelepülések népességmegtartó képességének és vonzerejének növeléséhez. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. A kevesebb felhasznált áram a költségeken túl csökkenti a károsanyag-kibocsátást is - összegezték a közleményben.

A 18 milliárd forintos keretösszegű felhívásra július közepe óta jelentkezhetnek a vidéki kistelepülések. A lehetséges pályázók kezdeményezése alapján a kiíró egy hónappal későbbre, szeptember 30-ra halasztja a benyújtási időszak végét. A falvak kérésének eleget téve a műszaki-szakmai tartalomban is történt egyszerűsítés, amely könnyebbséget jelent a kistelepüléseknek - hívta fel a figyelmet az EM.

A közlemény idézi Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost, aki elmondta: a Magyar Falu Program pont attól ilyen eredményes, hogy rugalmasan reagál az 5000 lélekszám alatti településektől és az ott élőktől érkező igényekre és felvetésekre. A közvilágítás fejlesztésére irányuló pályázati konstrukció is ezért született meg, újdonságként a 2019 óta futó programban.

"Az önkormányzatok részéről nagy az érdeklődés, jelezték felénk, hogy örülnének a hosszabb pályázati időszaknak, hogy mindent alaposan elő tudjanak készíteni. Mi pedig ismét meghallottuk a hangjukat, ezért döntöttünk a plusz egy hónap biztosítása mellett, így 2025. szeptember 30-ig várjuk a pályázatokat. Biztatok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert ez egy nagyon kedvező konstrukció, amely hatalmas előrelépést jelenthet a kistelepülések számára" - fogalmazott a kormánybiztos.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, amely akár teljes egészében előlegként igényelhető. A vidéki önkormányzatoknak tehát gazdasági mozgásterüktől, pillanatnyi pénzügyi helyzetüktől függetlenül érdemes jelentkezniük, amire az újabb döntéssel további 30 nap áll rendelkezésükre.

Az eddig beérkezett pályázatok alapján az átlagos támogatási igény közel 22 millió forint. A népszerű program jóvoltából így a maximális lehívható forrással előzetesen becsült háromszázhatvannál akár jelentősen több kistelepülésen újulhatnak meg, működtethetők takarékosabban az utcai villanyoszlopok - hangsúlyozta az államtitkár.

 

Forrás: MTI

Fotó: boon.hu

További híreink

Kiszel Tünde nem hagyott teret a fantáziának - ilyen villantást ritkán látni!

Meghalt Szamos Miklós cukrász

Kortizolkoktél: az ital, ami segíti a fogyást és csökkenti a stresszt

Áll a bál Bulgáriában a Fradi meccse előtt: edző holttestére bukkantak reggel

Hányszor kell megmosni a rizst főzés előtt? Egy élelmiszermérnök tanácsa

A Liverpool támadója elmenekült, a hatalmas pénzt választotta Európa helyett

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Puskás Ferenc két mondata a döntőben – keressük a magyar futball legjobb idézetét!

Lázár János szerint az M8-as gyorsforgalmi út megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása

További híreink

Lázár János szerint az M8-as gyorsforgalmi út megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása

„Élő csontvázakká éheztetik őket” – Izrael a világ hallgatását ostorozza a túszok ügyében

Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül
2
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
3
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
4
Meghalt Szamos Miklós cukrász
5
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
6
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
7
Donald Trump: rendkívül eredményes volt Steve Witkoff és az orosz elnök találkozója
8
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
9
Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik
10
Front – Robert C. Castel: az ukrán dróntámadások ugyan látványosak, de stratégiai áttörést aligha hoznak + videó

Legfrissebb híreink

Milorad Dodik: nem megyek sehova

Milorad Dodik: nem megyek sehova

 Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte: nem megy sehova.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!