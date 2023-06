Élménnyé teszi a halasztott fizetést hazánk vezető fintech cége

Az instacash egy kereskedőre, szolgáltatóra brandelt, szabadon konfigurálható IT és üzleti megoldást kínál – ezzel a partner márkáját és vevői kapcsolatát erősíti –, amiben az önerőt, a részletek számát és a részletfizetési gyakoriság rugalmasan paraméterezhető.

Bruzsa Géza, a cég vezérigazgatója kitért arra is, a magyar vállalatok is számtalan olyan kihívással néznek szembe a nehéz gazdasági helyzetben, amire valós megoldást jelent a BNPL szolgáltatás.

“Az életviteli költségek nőnek, a bérek nem tudják követni az inflációt, így csökken a vásárlók szabadon elkölthető pénze, likviditási helyzete, ami miatt a sokszázezres, milliós kiadások ma már olyanok számára is nehézséget okoznak, akiknek ez még néhány éve nem jelentett problémát. Gondoljunk csak egy magán egészségügyi kiadásra, autó márkaszerviz költségre, vagy épp egy új házimozi rendszerre. A jó és felelős BNPL az affluens vásárlók megoldása is” – mondta.

A legtöbb banknak nincs a vásárlási pontokon beágyazott, minden ügyfél számára elérhető online hitel folyamata, ha van, akkor is töredezett, körülményes, hosszú, sokszor napokig tart, ezzel kapcsolatban Bruzsa Géza hozzátette:

Bruzsa Géza a kérdésre válaszolva elmondta, hogy egy kereskedői, szolgáltatói részletfizetés csak akkor lehet sikeres, ha az alábbi négy feltételnek megfelel:

Példaként említette az Elektrobiker-t, a világ vezető elektromos robogóit forgalmazó partnerét, amely az instacash BNPL megoldásával a piacon elsők között vezette be a teljesen online halasztott fizetési módot, ami webshopos vásárlás esetén nyújt lehetőséget 6 részletben történő kamatmentes fizetésre - mindezt 7 perc alatt akár a kanapé kényelméből, vagy a bemutató teremből egy szakmai konzultációt követően. A megoldás attól is unikális, hogy maga a kereskedő biztosítja a vásárlók számára, így egy pillanatra sem kell elhagyni az Elektrobiker felületeit, nincs bankfióki sorban állás és nincsenek a hétköznapi hiteligénylések során mindenki által jól ismert frusztrációk, mint például a munkáltatói igazolás papír alapon történő kitöltetése, hiánypótlások, elnyúló átfutási idők.

Kamatmentes fizetés 3-6 részletben

Hazánkban a hatályban lévő szabályozások szerint jelenleg kétféleképpen lehet részletfizetést biztosítani: banki, pénzügyi licenccel, vagy kereskedőként, szolgáltatóként. Utóbbi esetében akkor valósulhat meg, ha a cég valamilyen terméket, szolgáltatást értékesít a vevőjének és nem kamatbevétel szerzése a célja, hanem a vásárlás elősegítése.

Bruzsa Géza, a BNPL magyarországi úttörőjeként ismert instacash képviseletében elmondta, Németországban már a webshopos vásárlások 20 százaléka esetében BNPL a fizetési mód, de a nyugat-európai átlag is 10 százalék körüli, és már olyan hétköznapi fogyasztási cikkekre is elérhető a részletfizetés, mint mondjuk egy cipő vagy egy parfüm.

„Nem tartjuk helyesnek a nyugati BNPL szolgáltatók elmúlt években mutatott gyakorlatát, hogy üzletileg kevésbé racionális célokra is részletfizetést biztosítanak. Helytelenítjük, hogy egy lakcím alapján hiteleztek, nem validáltak jövedelmet vagy nem ellenőrizték a vásárlók fizetési képességeit. Mindemellett viszont azt gondoljuk, hogy a BNPL olyan unikális újításokat hozott több ponton Nyugat-Európában a vásárlói élmény vonatkozásában, amelyek gyökeresen meg fogják változtatni a piacot” – mutatott rá.

Úgy folytatta,

Bruzsa Géza közölte, az instacash-nek a kezdetektől fogva az a missziója, hogy a hiteligénylést élménnyé tegyék itthon és nemzetközi szinten, és a digitális finanszírozási megoldásaikat a technológia adta lehetőségek alapján minél közelebb vigyék azokhoz a pontokhoz, ahol az ügyfelek az életüket élik.

„Hisszük, hogy nem az ügyfélnek kell a bankba menni, hanem a finanszírozási mód menjen az ügyfélhez és mint jelen esetben is, egy szolgáltatónál legyen elérhető a tökéletes megoldás. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyik legkritikusabb élethelyzetben a mi megoldásunk segítségével jut valaki halasztott fizetéshez, ezzel is bizonyítva, hogy a szolgáltatást jól használva társadalmilag is fontos célokat lehet támogatni”