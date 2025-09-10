Ellenőrzésre szólít fel a hatóság, milliós kárt okozhat egy hibás adat a NAV rendszerében

Megosztás itt:

A könnyebb átállás érdekében a hivatal tesztelési lehetőséget biztosít, így a vállalkozások és fejlesztők kockázatmentesen kipróbálhatják, hogyan működnek az új szabályok a gyakorlatban. A NAV számlaadat-tisztítás utáni hibákért nagyobb lesz a bírság – írja a Világgazdaság.

Kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a szervezet a tervezett változásokat. Most a felhasználók próbaüzemmódban tesztelhetik, hogy minden rendben van-e az adataikkal — adta ki közleményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A nagy NAV átállás

A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok:

Míg 2025. januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret.

Milliós kárt okozhat egy rossz adat

Még van idő, de érdemes mielőbb befejezni a fejlesztéseket, és kihasználni a tesztelési lehetőséget — tanácsolja a NAV. A változások értelmében ugyanis szeptember 15-től bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó "warning" üzenetet kap, hanem "error" üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti, azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat.

A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek.

A validációs szabályok szigorítása a számlaadatok minőségének javítását célozza, ami az adózók érdekét is szolgálja. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is.

Fotó: nool.hu