Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Ursula von der Leyen beszéde az Európai Parlamentben

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Ellenőrzésre szólít fel a hatóság, milliós kárt okozhat egy hibás adat a NAV rendszerében

2025. szeptember 10., szerda 08:31 | Világgazdaság

A számlaadatok további tisztítása érdekében bizonyos hibatípusokkal szemben szeptember 15-től szigorúbban lép fel a NAV.

  • Ellenőrzésre szólít fel a hatóság, milliós kárt okozhat egy hibás adat a NAV rendszerében

A könnyebb átállás érdekében a hivatal tesztelési lehetőséget biztosít, így a vállalkozások és fejlesztők kockázatmentesen kipróbálhatják, hogyan működnek az új szabályok a gyakorlatban. A NAV számlaadat-tisztítás utáni hibákért nagyobb lesz a bírság – írja a Világgazdaság.

Kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a szervezet a tervezett változásokat. Most a felhasználók próbaüzemmódban tesztelhetik, hogy minden rendben van-e az adataikkal — adta ki közleményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A nagy NAV átállás

A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok: 

Míg 2025. januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret.

A csalók nem várták meg a NAV embereit – százmilliókat fizettek be az utolsó pillanatban.

Milliós kárt okozhat egy rossz adat

Még van idő, de érdemes mielőbb befejezni a fejlesztéseket, és kihasználni a tesztelési lehetőséget  — tanácsolja a NAV. A változások értelmében ugyanis szeptember 15-től bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó "warning" üzenetet kap, hanem "error" üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti, azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat. 

A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek.

A validációs szabályok szigorítása a számlaadatok minőségének javítását célozza, ami az adózók érdekét is szolgálja. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is.

 

Fotó: nool.hu

További híreink

Szúrós szag és idegtépő hangok? Így szabadulhatsz meg a poloskáltól!

Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat

Elindult a Sztárban Sztár All Stars: ezek voltak a műsor legizgalmasabb divatpillanatai

Varga Barnabás szenzációs, íme a Portugália elleni vezető gólja + videó

Napi horoszkóp 2025. szeptember 10.: a Szűz aggódik, egy másik csillagjegy pénzügyi előnyökhöz jut

„Ez legyen világos mindenkinek”: Marco Rossi figyelmeztette a bloggereket

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Marco Rossi: Nem szabadott volna kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk

Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között

További híreink

Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik
2
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
3
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
4
Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz
5
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
6
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
7
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást
8
Orbán Viktor az Olaszországban megtámadott magyar nők ügyében üzent
9
Láncreakció – Oroszország elleni közös szankciós csomagról egyeztetnek az unió képviselői az amerikai kormánnyal. + videó
10
Böröndi Gábor: Magyarországon zajlik a legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025

Legfrissebb híreink

Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor + videó

Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor + videó

 Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor a Ring című műsorban. A miniszterelnököt elsőként a kötcsei beszédéről kérdezték, Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott, aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogják elfelejteni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!