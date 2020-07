Elkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése

13 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3073-an már meggyógyultak. Eddig csaknem ezren fertőződtek meg idősotthonban és 140 koronavírussal fertőzött gondozott hunyt el. Magyarországon nincs diktatúra – utasította el az országot és a kormányt ért kritikákat Fodor Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Az SZDSZ volt elnöke szerint a Fidesz nem azért nyert választásokat egymás után háromszor kétharmaddal, mert diktatúrát építenek, hanem mert bizalmat szavaztak nekik az emberek. Rendkívül nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 396 ezren kitöltötték a kérdőívet - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Évek óta bizalmi kapcsolatban van Hadházy Ákossal az az ellenzéki újságíró és felesége, akiknek ugyanabban a budapesti lakásban van bejelentett vállalkozásuk, ahol Hadházy alapítványának postacíme is van.A politikus továbbra is hárítja a Hír Tv kérdéseit. Nem indul Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közötti előválasztáson – írja a Magyar Nemzet. A kormány célja, hogy szeptember 30-áig megszüntesse a börtönökben uralkodó túlzsúfoltságot, és csaknem háromezer új hely megteremtésével felszámolja a börtönbizniszt - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt - közölte Maruzsa Zoltán a Kossuth rádióban. Ideális viszony alakulhat ki a Magyar Tudományos Akadémia és a kormány között, Freund Tamás elnöklésével – közölte az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalára feltöltött videójában. Áder János köztársasági elnök elrendelte a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény kihirdetését. Az eddigi gazdaságvédelmi intézkedések megfelelők és arányosak, de maradt költségvetési mozgástér a beavatkozásra, ha jön a koronavírus-járvány második hulláma - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Meghaladhatja a 250 milliárd forintot jövőre a Magyar falu program keretösszege - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár közölte: a fejlesztésekkel a helyi életminőséget szeretnék javítani. Mától igényelhetnek támogatást a gazdák a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program második ütemében. Feltételekkel tudja támogatni a magyar kormány azt az uniós hitelfelvételt, amelyet a koronavírus gazdasági hatásai miatt venne fel a közösség - mondta az Innovációs és Technológiai minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás közölte: olyan csomag mellé tudnak állni, amely a gazdaság növekedésére és újraindítására koncentrál, amely politikamentes és nem akarja a költségvetést hamis ideológiák szolgálatába állítani. A balkáni útvonal felé tolja Görögország a szigeteire érkező migránsokat azzal, hogy átviszik őket a félszigetre - közölte Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója. A bevándorlásról és a koronavírus-járványról tanácskoztak Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei. A koronavírus okozta világjárvány újabb migrációs hullámok kiindulásához vezet, ezért az Európai Uniónak fontos feladata kell, hogy legyen a külső határok védelmének megerősítése – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a járványnak komoly egészségügyi, gazdasági és biztonsági következményei vannak, amelyek további veszélyeket rejtenek magukban az Európai Unióra és az európai országokra nézve. Elfogtak és előzetes letartóztatásba helyeztek két terroristagyanús szíriai férfit Németországban - közölte a szövetségi legfőbb ügyészség. Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban a szavazatok szinte teljes összesítése szerint. „Kritikus fontosságúnak” nevezte Andrzej Duda győzelmét Közép-Európa megerősítése szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott lengyel államfőnek írt gratuláló levelében. A világon 12 878 325 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 568 541, a gyógyultaké pedig 7 092 815 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. 1137 szabad lélegeztetőgép van Szerbiában, a legsúlyosabb eseteket el tudják látni, gondot jelent viszont az, hogy a kórházak kapacitásai szinte teljesen megteltek - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök. A múlt hetihez képest tovább mérséklődött Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, az eddig azonosított fertőzöttek száma meghaladja az 54 ezret. A koronavírus-helyzetben bekövetkezett pozitív változások nyomán az orosz főváros megszűntette az utcai maszkviselési kötelezettséget, amely azonban a zárt közösségi terek esetében továbbra is érvényben marad. Nagy-Britannia mára jórészt ellenőrzése alá vonta az új típusú koronavírus okozta járványt, de az óvatosság továbbra is indokolt - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Katonák felügyelik az igazoltan koronavírus-fertőzött és karanténba helyezett migránsokat a dél-olaszországi Amantea városban, miután a bevándorlók ottani elhelyezése lakossági tiltakozáshoz vezetett. Az Egyesült Államokban további halottakat fog követelni a koronavírus-járvány - mondta az amerikai emberi erőforrások minisztériumának államtitkár-helyettese az ABC televíziónak. Az ausztrál szövetségi kormány további ezer katonát küld Victoria államba, segítendő a helyieket a koronavírus-járvány elleni küzdelemben - jelentette be Greg Hunt egészségügyi miniszter. Öngyilkos merénylettel kezdett, összehangolt támadást indítottak a radikális iszlamista tálibok Afganisztánban egy hírszerzési komplexum ellen, amelynek legalább tizenegy dolgozója vesztette életét. Folytatódtak a tüzérségi összecsapások az örmény-azeri határon, Baku szerint négy azeri katona életét vesztette, öt megsebesült. A jemeni síita lázadók drónokkal és rakétákkal megtámadtak egy nagy olajlétesítményt a Szaúd-Arábia déli részén található Dzsizanban - közölte a húszik egyik katonai szóvivője. Tajvan egyhetes hadgyakorlatot kezdett a Tajpej és Peking közötti feszült viszony közepette. Ügyészségi kihallgatásra Hágába érkezett Hashim Thaci koszovói elnök, aki ellen vádat emelt az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt a hágai különleges ügyészség. Robbanás történt és tűz ütött ki egy amerikai hadihajón a kaliforniai San Diego haditengerészeti támaszpontján, 21 ember szenvedett könnyebb sérüléseket. Nem kért védőügyvédet az új-zélandi mészárlás elkövetője, aki 51 emberrel végzett két mecsetben Christchurch városában tavaly március 15-én - mondta el Cameron Mander helyi bíró. Az őt ért sérelmek miatt szándékosan hajtott bele egy tóba a buszsofőr múlt kedden a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban, tettével 21 ember halálát okozva - állapították meg a szerencsétlenség körülményeit vizsgáló kínai hatóságok. Abe Sindzó japán kormányfő felkereste az árvizek és földcsuszamlások sújtotta Kjúsú szigetét, ahol már 68-ra emelkedett a halottak száma. 199 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Holnaptól felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat a szerbiai vírusvészhelyzet miatt, ezért átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között. Kigyulladt egy csarnoképület tetőszerkezete a józsefvárosi Orczy úton - a tűzoltók megfékezték a lángokat. Öt kisrepülőgép szállt le engedély nélkül Rétság külterületén szombaton, mint kiderült, a csehországi utasok egy rendezvényre tartottak. Az ügyben szabálysértési eljárást indított a rétsági rendőrkapitányság. A dunakanyari körjáratához kapcsolódva két új hajójáratot indít péntektől Esztergom és Zebegény között, illetve a Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu-Visegrád vonalon a Mahart PassNave Kft. A következő napokban 11 térség csaknem 500 településén, több mint 90 ezer hektáron folytatódik az országos szúnyogirtás - közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt követően, hogy az osztrák labdarúgó-bajnokság legjobbja lett, Szoboszlai Dominiket klubja, a Red Bull Salzburg szurkolói is a szezon első számú játékosának választották. A nemzetközi Sportdöntőbíróság visszavonta a Manchester City eltiltását, így a tavalyi angol bajnok indulhat a labdarúgó Bajnokok Ligája következő kiírásában is. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint az általa irányított szervezet számára a halasztásnál egyszerűbb megoldás lett volna törölni a 2020-as, tokiói olimpiát.