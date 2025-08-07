Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Elképesztő, mi jön a német autógyártónál – Magyarország a kulcs

2025. augusztus 07., csütörtök 09:20 | Világgazdaság

Hatalmas vérfrissítésbe kezd a termékpalettája terén a német vállalat, rengeteg villanyautó is érkezik. A Mercedes felveszi a kesztyűt a kínai konkurenciával szemben.

  • Elképesztő, mi jön a német autógyártónál – Magyarország a kulcs

A Mercedes-Benz a CLA-val és annak a Shooting Brake változatával indította termékpalettájának megújítását, ami a GLC új generációjával folytatódik. Az autógyártó a tervek szerint két év alatt 30 új vagy frissített modellt mutat majd be, melyek fele már teljesen elektromos lehet, miközben az évtized végéig az EQ modelleket is fokozatosan leváltják – írja a Világgazdaság.

 A Mercedes kecskeméti gyára lehet a kulcs

Mindez a kecskeméti gyár számára is kulcsfontosságú lehet, hiszen az üzem bővítésével az autógyártó legnagyobb gyára jöhet létre hazánkban, ami akár évi 300 ezer autó gyártására is képes lesz majd. Ráadásul Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik. Az autógyártónak hasonló üzeme még az Egyesült Államokban és Kínában van. A beruházás során a vállalat a gyártási területet is közel duplájára növeli Kecskeméten, hiszen az eddigi 220 hektár helyett már 400 hektáron folyhat majd a termelés. 

Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Korábban pedig Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója lapunknak elmondta, hogy a vállalat

  • 2024-ben több mint 146 ezer autót,
  • 2023-ban pedig több mint 174 ezret 

gyártott hazánkban. Ennek hátterében az is áll, hogy a korábban említett bővítési munkálatok megkezdődtek, és az itt gyártott modellek a gyártási ciklusuk végéhez közelednek. Emiatt tavaly nyáron egy műszakot kivontak a termelésből, és átálltak a két műszakos rendre. 

A tervek szerint a termelés a bővített területen már a jövő év elején elindulhat, ami illeszkedik is a kibővített termékpaletta első elemeinek az érkezéséhez.

A Mercedes egy befektetőknek szánt dokumentuma szerint az újdonságok főként prémiumkategóriában érkeznek érkeznek a következő években érkeznek a Totalcar összefoglalója szerint, hiszen 2026-ban és 2027-ben is öt-öt új villanyautó érkezhet a szegmensben, míg a közepes és belépő szinten (például GLC, C-osztály, GLA és GLB) összesen érkezik ennyi új típus. Mindez passzol a Mercedes fordított gyémánt alakú temékpalettájához, melynek keretében a német vállalat a legnagyobb hasznot hajtó típusokra koncentrál.

Szüksége is van a vérfrissítésre az autógyártónak 

A Mercedes szerint ez lesz a márka történetének legnagyobb bemutatódömbingje: az újdonságok között olyan típusok lesznek, mint az EQS frissített változata, az AMG 1000 lóerő feletti szuperszedánja és a luxus abszolút csúcsának szánt minibusz.

A Mercedesnek más autógyártókhoz hasonlóan nincs könnyű dolga, a kínai versenytársak és az amerikai vámok egyaránt megnehezítik a vállalat helyzetét, nem is csoda, hogy a vállalat üzemi profitja is lefeleződött a második negyedévben, és a cég szerint ebben rövid távon aligha várható változás. Azonban az új modellek érkezésével és a németországi gyártás egy részének Magyarországra költöztetésével középtávon ez változhat.

 

Fotó: AFP

 Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra - közölte az Energiaügyi Minisztérium csütörtökön.
