Elképesztő luxuslakások épülnek Dubajban

Szintet lép a luxus Dubaj szívében, ahol egy különleges beruházás keretein belül három fényűző toronyházat épít a DAMAC Properties emírségi ingatlanfejlesztő cég. A Palm Jumeraih és a Dubai Marina között lévő, turisták által igencsak kedvelt területen összesen 35 épületet húznak fel, ezek közül hatot már át is adtak, és alig két hónapja megkezdődött újabb három luxusingatlan kivitelezése is.

Bencsik Tamás, a dubaji ingatlanpiacon tevékenykedő Livin’ Experts ügyvezető-társtulajdonosa elmondta, a projekt azért unikális, mert 1-2 kivételtől eltekintve a környéken nincsenek olyan lakóépületek, amelyeknek van tengerpartja, itt viszont mindegyiknek lesz, ami felskálázza a beruházás értékét.

Jól szemlélteti ezt, hogy az első ütemben olyan gyorsan elkeltek alaprajzról az egy hálószobás lakások, hogy napokon belül meg kellett nyitni a Damac Bay 2 névre hallgató második ütem értékesítését is.

„A monumentális, 49 emeletes toronyban 549 lakást és 781 parkolóhelyet alakítanak ki. Roberto Cavalli olasz tervező áll a projekt mögött, így Cavalli múzeum mellett virtuális Cavalli próbatermet és divatstúdiót, sőt, a művész nevével fémjelzett bárt is létrehoznak. Lesz benne három végtelenített medence, két strand, süllyesztett beach bar, a zéró gravitáció érzését keltő podok, vízbe süllyesztett, hajó alakú jakuzzik, és hidrofolyosó is. Az egész beruházás a luxus legmagasabb szintjét hozza” – fogalmazott Bencsik Tamás.

De ezt is lehet hova fokozni. A 44-től a 49. emeletig szuperluxus, 5-6 hálószobás apartmanok kapnak helyet. Ezeknek a duplex, azaz kétemeletes lakásoknak az alapterülete meghaladja a 600 négyzetmétert is.

100-500 millió forint között keresnek lakást Dubajban a magyarok

A Livin’ Experts ügyvezető-társtulajdonosa kérdésre válaszolva elmondta, az épület 2028 első felére készül majd el. Az egy hálószobás lakások ára 3.2 millió dirhamnál, átszámítva körülbelül 320 millió forintnál kezdődnek. A luxus apartmanokért pedig 18 millió dirham körüli árat kérnek el, ami 1.8 milliárd forintnak felel meg.

„Nem egyben kell ugyanakkor az összeget letenni az asztalra, a fizetési ütemezés alapján 4-4.5 év alatt kell a teljes árat rendezni. Először 24 százalékot, majd háromhavonta további 4 százalékot, az utolsó évben pedig szintén három havonta időszakonként 3 százalékot kell fizetni. A fennmaradó 20 százalékot pedig az átadáskor utalják át a vevők a kivitelezőnek” – mutatott rá.

Bencsik Tamás elárulta, egyre több magyar jelenik meg a dubaji ingatlanpiacon, akik főként az 1 és 5 millió dirham (100 és 500 millió forint) közötti lakásokra pályáznak. Ők többségben hozamra hajtanak, amit a bérbeadásból vagy a későbbi eladásból realizálhatnak, hiszen a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek köszönhetően a Dubajban vett lakások után nem kell se ott, se itthon adózni.

A magyarok dubaji ingatlanszerzésére specializálódott Livin’ Experts szerződésben áll nemcsak a fentebb említett projektet kivitelező céggel, hanem szinte az összes nagy, jelenleg is futó projektnek a hivatalos értékesítési partnerei, így akár kisebb, akár nagyobb összegű ingatlanvásárlásoknál is segítséget tudnak nyújtani a folyamat lebonyolításában.

A Livin’ Experts szeptember 15-én és 16-án kétnapos roadshow-t szervez a budapesti Ritz-Carltonban, ahol kétórás etapokban mutatják be a dubaji ingatlanpiacot az érdeklődőknek. A helyszínen személyes konzultációra is lehetőség lesz, sőt, akár konkrét projekteket is tudnak ajánlani a szakértők a potenciális befektetőknek. Az érdeklődők a cég weboldalán tudnak regisztrálni az eseményre.

