Elismerte a Jobbik országgyűlési képviselője, hogy munkaerőhiány van Magyarországon

Elkezdődött Magyarországon a koronavírus-járvány harmadik hulláma - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, rövid ideig tartó stagnálás után az újonnan regisztrált és aktív fertőzöttek száma is folyamatosan emelkedik. 2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 394 023-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 035 főre emelkedett. A brit mutáns ellen is megvédhetnek a hazánkban elérhető vakcinák - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János a Kossuth Rádióban azt mondta: a brit variáns ellen ugyan csökkenhet a hatékonyság, de a súlyos fertőzéstől vagy betegségtől még így is képesek megvédeni a hazánkban elérhető oltóanyagok. Széleskörű összefogásra van szükség, hogy minél hamarabb a lehető legtöbben megkapják a koronavírus elleni oltást - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Az oltás kérdése nem lehet politikai ügy. Ezt hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban az uniós járványkezeléssel kapcsolatban. Hidvéghi Balázs hozzátette: emberéletekről van szó, ezért gyors és hatékony segítségre van szükség, és a politikai vitákat nem most kell lefolytatni. Márciusban dönt a WHO a kínai és az orosz vakcináról - mondta a WHO magyarországi igazgatója Magyarország Élőben Extra című műsorunkban. Ledia Lazeri hangsúlyozta: aki megkapta az oltást, azt védettnek nyilvánítják, de amíg nem lehet tudni, hogy egészségesen tovább terjesztheti-e a vírust, addig fenn kell tartani a járványügyi intézkedéseket. Azokat a fiatalokat is érinti a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége, akik diákszövetkezeteken keresztül vállalnak munkát - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A munkakörülmények javulását jelzi, hogy a munkabalesetek száma az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékkal, a halálosaké pedig 23 százalékkal csökkent tavaly Magyarországon - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A NAV kimagaslóan jól teljesített a jelenlegi nehéz helyzetben is, kiemelkedő szakmai tudással és elkötelezettséggel, kitartóan végezték munkájukat - jelentette ki a pénzügyminiszter a NAV 2020-ról szóló online évértékelőre küldött videoüzenetében. Tavaly 15 ezer 813 milliárd forint folyt be az adó- és vámhivatalhoz, ami mintegy 94 százaléka a kormány által még a járványhelyzet előtt tervezettnek, az idén 17 ezer milliárd forint beszedése a cél - mondta Sors László, a PM államtitkára. Két éve dolgozik a kormány a magyarországi hadiipar újraélesztésén, e szempontból hat területre osztották Magyarországot. A repülőgépipar központja Békéscsaba és Gyula lehet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország és Horvátország kapcsolata az utóbbi években elsősorban a kultúra és az oktatás területén éli reneszánszát - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a horvát oktatási és tudományügyi miniszterrel folytatott megbeszélését követően. A visegrádi országok hivatásuknak tekintik, hogy demográfiai értelemben példát mutassanak Európának, mert nem akarnak lemondani a saját jövőjükről, a szlovák, a cseh, a lengyel vagy a magyar kultúra megőrzéséről - mondta Novák Katalin. A közös érdekek felismerésén alapuló gyakorlati sikerek a bizalomépítést szolgálják a magyar-román kapcsolatokban, ami a nemzeti közösségek jogaihoz kapcsolódó kényes témák esetében is megnöveli a siker reményét - hangoztatta Szijjártó Péter Bukarestben. A 2013-ban feljegyzett adatok alá süllyedt, az előző évhez képest pedig 31 százalékkal esett vissza az Európai Unió tagországaiban a menedékjog iránt benyújtott kérelmek száma tavaly - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. A világon 109,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsul a járvány terjedése Csehországban: szerdán 10 813 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a szűrések, 1284-gyel többet mint egy hete. Meghaladta az egymilliót a koronavírus elleni, immár felhasznált oltóanyagok száma Szerbiában, a vakcinák egynegyedét már az újraoltásra használták. Belgiumban is megjelent a koronavírus korábbinál fertőzőbb brazíliai változata, amelyet eddig négy ember szervezetében mutattak ki az országban - írta a De Standaard című helyi napilap. Spanyolország karanténkötelezettséget vezet be a Brazíliából és Dél-Afrikából beutazók számára - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter. A fenyegetések növekvő száma miatt rendőri védelmet kapott a koronavírus-járvány elleni intézkedésekre jelentős befolyással bíró svéd Közegészségügyi Intézet több munkatársa - jelentette be az intézetet vezető Johan Carlson. Törökország március 1-től fokozatosan, az egyes tartományok mutatóit szem előtt tartva lazít a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozásokon - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban, ez a szám jóval meghaladja az egy hónappal ezelőtti napi egymilliót. Mexikóban a hatóságok már több mint egymillió oltást adtak be egészségügyi dolgozóknak, valamint időseknek tavaly év vége óta a koronavírus ellen. Megválasztása óta első alkalommal folytatott beszélgetést Joe Biden amerikai elnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel. Hangsúlyozták: országaik együtt fognak működni, hogy tovább erősödjön az Izrael és az Egyesült Államok közötti szoros szövetség. Tovább tart a szokatlan hideg az Egyesült Államokban, az ország több déli államából szerdán vízhiányt is jelentettek. Autójába szerelt pokolgép végzett a Kabuli Egyetem egyik professzorával és egy másik személlyel az afgán fővárosban - közölte Ferdúz Faramarz rendőrségi szóvivő. Gránátrobbanásban meghalt hat gyerek és megsebesült további öt Ugandában - adta hírül a helyi rendőrség. Embercsempészés miatt vádat emelt a Kalocsai Járási Ügyészség két szerb férfi ellen, aki társaival, bérelt autókkal 15 iraki illegális bevándorlót akart Ausztriába szállítani - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Nem engedélyezte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását mai végzésével a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája. A fogvatartottat a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt sújtotta életfogytig tartó szabadságvesztéssel. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 182 ember ellen intézkedtek a rendőrök szerdán – mondta Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Tűz volt egy debreceni panellakásban ma reggel. A tűzoltók a kigyulladt lakásból egy embert, a házból további 39 embert kimenekítettek. A tüzet eloltották, az MTI információi szerint öt embert kórházba szállítottak. A Szamosból Csengernél csütörtökön hajnali 2 órakor vett mintákban az oldott cink, réz, alumínium és vas koncentrációja volt határérték feletti - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán pénteken és jövő hétfőtől csütörtökig, mert javítják a burkolatot - közölte a Magyar Közút Zrt. Férfi kézilabda BL: Telekom Veszprém-Motor Zaporizzsja (ukrán) 34:30 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B.Braun Gyöngyös - Ferencvárosi TC 27:31; Balatonfüredi KSE-Dabasi KC VSE 26:24 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - Aluinvent DVTK 85:84; ELTE BEAC Újbuda - PEAC-Pécs 64:71; TFSE-MTK - PINKK-Pécsi 424 75:76 Milák Kristóf négy, Hosszú Katinka három számban győzött a Tüske uszodában rendezett felkészülési viadal második napján. Az eseményen csaknem a teljes magyar élvonal elindult.