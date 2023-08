Elindult Kaposváron a gépipari és élelmiszeripari mérnökképzés

Megosztás itt:

A térség cégeinek kérését hallotta meg a MATE vezetése akkor, amikor úgy döntött a Kaposvári Campuson is elindítja a gépipari, majd az élelmiszeripari mérnökképzést. A szakok iránt az elmúlt két évben folyamatosan emelkedik a kereslet, ezt bizonyítják az idei esztendő felvételi számai is.

A piaci szereplők pedig nemcsak duális partnerként vesznek részt a képzésben, hanem maguk is beiskolázzák munkatársaikat.

25 fővel tudjuk elindítani a gépész– és élelmiszermérnök szakot is Kaposváron. S, ami példa nélküli talán az egész országban, hogy a duális képzés mellett azok a partner vállalatok, mint amilyen a Kométa és a Videoton is, maguk is beiskoláztak diákokat erre a képzésre. Tehát ez az együttműködés még szorosabb és meg előremutatóbb a jövőre nézve – hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

A Kométa, hazánk vezető sertésfeldolgozója több mint 30 milliárd forintos fejlesztés előtt áll, ennek köszönhetően pedig a kaposvári üzem kapacitása a duplájára emelkedik. Az infrastruktúra fejlesztés pedig nemcsak korszerű tudással rendelkező élelmiszeripari, hanem műszaki mérnököket igényel. Ezért is számít mérföldkőnek, hogy immár helyben képzik a gépészmérnököket.

A folyamatosan fejlődő műszaki cégek számára is létfontosságú a mérnökutánpótlás biztosítása.

Csak gépész – és villamosmérnökből ötven kollégám van jelen pillanatban, tehát ebből a számból is érződik, hogy számunkra ez egy kulcsfontosságú terület. Megváltozott a világ, az összeszerelés irányából mi is abba az irányba indultunk el, hogy próbálunk különböző extra szolgáltatásokat biztosítani a vevőink, a partnereink számára, ezek közé tartoznak a különböző mérnöki szolgáltatások is – mondta Fábián Balázs, a Videoton ügyvezető igazgatója.

Kaposvár városa is támogatja a mérnökképzést, havonta 75 ezer forintot biztosít a műszaki mérnök képzésben résztvevő fiataloknak.